Le chiamate di gruppo Google Duo ora sono limitate a 12 persone

Costretti in casa dal coronavirus, le videochiamate sono diventate mezzo di condivisione per amici e parenti, e perché no utili per le attività lavorative. A tal fine, Google ha aggiornato la sua popolare app di chat Duo, aumentando il limite di utenti che possono partecipare a video di gruppo, che passano da otto a 12. Questo renderà le chiamate ancor più divertenti, potendo organizzare di fatto dei veri e propri party digitali.

L’anno scorso, Google ha aggiunto la chiamata di gruppo a Duo con un limite di otto utenti, lo stesso dell’app di messaggistica Houseparty, ora di proprietà del creatore di Fortnite. ricordiamo che, nel frattempo, Skype supporta fino a 50 utenti durante le videochiamate di gruppo, mentre FaceTime fino a 32 utenti, purché tutti dispongano di dispositivi Apple. Le app Meet by Hangouts di Google, invece, supporta fino a 100 partecipanti, ma solo se si è utenti aziendali di G-Suite.

Ad ogni modo, la notizia dell’aggiornamento Duo è stata twittata dal responsabile di comunicazione Google, Sanaz Ahari Lemelson:

Riconosciamo che le chiamate di gruppo sono particolarmente critiche in questo momento. Oggi abbiamo aumentato le chiamate di gruppo da 8 partecipanti a 12 effettivi

L’aggiornamento è avvenuto lato server, quindi non è necessario aggiornare l’app per dispositivi mobili o intraprendere altre azioni per poter incrementare il numero di partecipanti.

A questo indirizzo vi spieghiamo come fare chiamate e videochiamate con Duo sfruttando i Google Home e Nest Hub.