Sharp e NEC creano una joint venture per il business dei display

Sharp Corporation e NEC Corporation e hanno annunciato la creazione di una joint venture che combina NEC Display Solutions (azienda controllata da NEC) e Sharp. La joint venture Sharp – NEC è presentata come in grado di consentire a tutte e due le aziende di sfruttare le rispettive forze e rispondere alle necessità dei clienti in tutto il mondo.

NEC Display Solutions (NDS) vanta un portafoglio ampio di soluzioni che riguardano i display per una varietà di mercati verticali, nel digital signage e una reputazione di tutto rispetto nel settore dei display di qualità. Al pari di NDS, Sharp è nota per prodotti innovativi in ambito aziendale, ma anche nel campo di display commerciali e professionali, vantando prodotti anche nel settore dei monitor 8K UHD.

NDS ha una forte presenza di mercato in Europa e Nord America; Sharp è molto forte in Giappone, elementi che rendono le due parti reciprocamente complementari. Nel comunicato stampa si evidenziano varie sinergie possibili partendo dalla combinazione delle rispettive competenze, che includono categorie come i display LED e l’ecosistema di prodotti 8K+5G.

«NEC offre uno dei più ampi portafogli di soluzioni visive del settore e, con un approccio di vendita basato sulla consulenza, NEC è riconosciuta come consulente fidato e fornitore di soluzioni complete» dichiara Hisatsugu Nakatani, Presidente di NEC Display Solutions. «La joint venture tra Sharp e NEC Display Solutions porterà valore e benefici ancora maggiori a clienti e partner estendendo i nostri portafogli di prodotti all’avanguardia insieme a una gamma di offerte di servizi professionali. Sharp e NEC Display Solutions seguono lo stesso approccio strategico al futuro delle soluzioni visive, concentrandosi sulla soddisfazione del cliente».

I termini dell’accordo prevedono che NEC trasferirà il 66% delle sue proprietà a Sharp, mantenendo una quota capitale del 34%, La joint venture continuerà a offrire prodotti con il brand NEC; quest’ultima vendere i prodotti della joint venture. La conclusione del piano di trasferimento dei fondi è prevista per il 1° luglio 2020.

