Le cinque novità iOS 15 da provare subito

In molti avranno già installato iOS 15 sui propri iPhone compatibili, rilasciato lunedi 20 settembre in serata: se in questo articolo vi abbiamo fornito una panoramica completa di quelle che sono le funzioni del nuovo sistema operativo, nelle righe che seguono vogliamo, in sintesi, consigliarvi le cinque novità da provare al volo. Si tratta delle funzioni che, tra le altre, ci sembrano immediatamente apprezzabili e di grande impatto. Ovviamente, non sono le uniche.

Più concentrazione con Full Immersion

Una delle novità iOS 15 che potrebbero risultare davvero utili, è il set di strumenti per trovare la concentrazione, che Apple ha introdotto nel nuovo sistema operativo. Vi consigliamo caldamente di testarlo nella nuova voce Full immersion nelle Impostazioni. Si tratta, come dice il nome stesso, di strumenti che aiutano a concentrarsi e a ridurre le distrazioni. In particolare, la nuova funzione filtra le notifiche e le app in base ai contenuti su cui l’utente vuole focalizzarsi.

Per riuscire al meglio a sfruttare il kit di nuove funzioni, si può scegliere di personalizzare la funzione Concentrazione o optare per le impostazioni suggerite dal dispositivo, che grazie all’intelligenza on-device suggerisce quali persone e quali app possono continuare a inviare notifiche. I suggerimenti di Concentrazione sono basati sulle abitudini dell’utente. Per esempio, il sistema individua le ore di lavoro, o i momenti di relax prima di andare a dormire. E se si hanno più dispositivi Apple, basta impostare la funzione su uno solo per applicare le stesse regole anche agli altri.

In questo modo, si potranno creare delle pagine della schermata Home con app e widget specifici per i momenti in cui c’è bisogno di concentrarsi, per visualizzare soltanto le app pertinenti e ridurre le tentazioni. E’ così possibile scegliere tra diversi profili, ad esempio quello Lavoro o Riposo, con la schermata iniziale che mostrerà app e widget relativi alla rispettiva modalità prescelta.

Ad esempio, al mattino durante il lavoro, è possibile scegliere la schermata iniziale per mostrare solo le app relative al lavoro, i widget e i messaggi dei colleghi. La sera, invece, è possibile mostrare le app per lo svago, o scegliere di ricevere messaggi da tutti. Queste modalità possono essere attivate per un’ora, o programmarle quando si esce o si rientra in una posizione specifica, o possono essere programmate in base agli eventi del calendario.

Quando la modalità Concentrazione di un utente blocca le notifiche in arrivo, il suo stato viene mostrato in automatico in Messaggi al mittente, informandolo che l’utente non è al momento raggiungibile.

FaceTime

FaceTime migliora, e non di poco, anche grazie alle funzione di condivisione SharePlay. Con iOS 15 le conversazioni con amici e parenti risulteranno più naturali, soprattutto grazie all’audio spaziale: in questo modo le voci dell’interlocutore sembreranno arrivare dal punto esatto in cui lo stesso appare sullo schermo (richiede iPhone con chip A12 o versione successiva).

Non solo, FaceTime guadagna anche la modalità Ritratto, progettata appositamente per le videochiamate, grazie alla quale l’utente potrà sfocare lo sfondo e mettere se stesso a fuoco. Ancora, FaceTime con iOS 15 guadagna finalmente una nuova vista a griglia che permette di vedere più partecipanti contemporaneamente, funzione simile a quella apprezzata su Zoom. Senza contare che ora anche gli utenti Android possono usare Apple FaceTime direttamente dal programma di navigazione web, a partire dal collegamento ricevuto nell’invito di un altro utente.

SharePlay

Da non sottovalutare la possibilità di condividere esperienze mentre si chiacchiera in FaceTime con gli amici o la famiglia; grazie a questa novità, l’utente potrà, ad esempio, ascoltare brani da Apple Music, guardare un film o l’episodio di una serie, e persino condividere lo schermo per visualizzare insieme le app.

Testo Live

Grazie alla funzione Testo Live, che usa l’intelligenza su dispositivo senza quindi accesso a Internet e cloud, è possibile riconoscere il testo nelle foto, così da permettere all’utente di trasformare, ad esempio, l’immagine di una ricetta scritta a mano in testo editabile, oppure identificare il numero di telefono sull’insegna fotografata di un negozio e permettere di chiamarlo direttamente.

Per utilizzare correttamente la funzione è sufficiente puntare la camera su un qualsiasi testo; a quel punto, apparirà una piccola icona in basso a destra, da cliccare. Il testo riconosciuto potrà essere letto da Siri, oppure copiato e incollato in qualsiasi campo di testo. Utile, ad esempio per copiare lunghi numeri, quali possono essere IBAN, o anche numeri di telefono da chiamare al volo.

Ricerca Spotlight

Tra le novità di iOS 15 troviamo un robusto miglioramento di Ricerca Spotlight, che adesso fa uso della stessa intelligenza on device utilizzata da Testo Live. Adesso, la IA sarà utilizzata per cercare le foto per località, persone, scene o oggetti. Spotlight offre una ricerca di immagini web e nuovi risultati multimediali per attori, musicisti, serie TV e film. E quando si cerca un contatto, ad esempio, adesso appariranno anche le conversazioni recenti, le foto condivise e persino la sua posizione, se condivisa con Dov’è.

Notifiche

Tra gli elementi più importanti di un qualsiasi sistema operativo mobile ci sono, certamente le notifiche. Con iOS 15 sono state ridisegnate, e includono adesso le foto dei contatti se si tratta di persone, o icone più grandi per le app, facilitandone l’identificazione. Inoltre, per ridurre le distrazioni, è presente un nuovo riepilogo delle notifiche, dove vengono raggruppate quelle meno urgenti, ritardandole e mostrandole quando è più opportuno, per esempio la mattina o la sera.

Anche le notifiche sfruttano l’intelligenza on-device per mostrarle in base alla priorità, con le più rilevanti in cima, e in base alle interazioni dell’utente con le app. I messaggi urgenti vengono consegnati all’istante, così le comunicazioni importanti non finiranno mai nel riepilogo. Importante notare come le app e i thread dei messaggi possono essere facilmente silenziati per l’ora successiva o per l’intera giornata.

Per tutte le altre notizie su iOS 15 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo, mentre se non avete ancora installato l’aggiornamento correte a leggere questo articolo prima di farlo. Tutte le novità di iOS 15 sono descritte in questo articolo di macitynet.