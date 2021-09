Nintendo svela data e cast del nuovo film Super Mario Bros

Illumination e Nintendo hanno annunciato che il nuovo film di animazione basato sul mondo di Super Mario Bros. arriverà nei cinema durante le vacanze natalizie del 2022. Universal Pictures renderà disponibile la pellicola in America settentrionale il 21 dicembre 2022, mentre il calendario con le date di uscita in altri paesi e regioni sarà reso noto successivamente. Il film sarà co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo.

Le due aziende hanno inoltre annunciato gli attori che daranno voce ai personaggi di Mario (Chris Pratt), principessa Peach (Anya Taylor-Joy), Luigi (Charlie Day), Bowser (Jack Black), Toad (Keegan-Michael Key), Donkey Kong (Seth Rogen), Cranky Kong (Fred Armisen), Kamek (Kevin Michael Richardson) e Spike (Sebastian Maniscalco). Ciascun attore è stato selezionato in base all’abilità di rendere le caratteristiche uniche del proprio personaggio.

Il nuovo film di animazione sarà prodotto da Chris Meledandri di Illumination e Shigeru Miyamoto di Nintendo, con regia di Aaron Horvath e Michael Jelenic, che in passato hanno collaborato alla serie di animazione Teen Titans Go! e al lungometraggio Teen Titans Go! Il film. La sceneggiatura del film sarà scritta da Matthew Fogel, già sceneggiatore di The LEGO Movie 2: Una nuova avventura e dell’imminente film di Illumination Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo.

«Mario e Luigi sono due dei più amati eroi dell’intera cultura popolare ed è stato un onore avere l’opportunità unica di lavorare così da vicino con Shigeru Miyamoto e la squadra dall’immaginazione sconfinata di Nintendo per dare vita a questi personaggi in un film di animazione, diverso dalle pellicole realizzate finora da Illumination» ha dichiarato Chris Meledandri, fondatore e amministratore delegato di Illumination e amministratore esterno di Nintendo.

«Collaboriamo con Chris e la sua squadra di grande esperienza non solo per creare un film con personaggi su licenza, ma una nuova fonte di intrattenimento che dia vita al mondo di Super Mario Bros. sullo schermo e sia piacevole da guardare anche per chi non conosce il gioco. Finora la produzione è stata costruttiva e tutto va per il meglio. Entrambe le parti stanno imparando molto l’una dall’altra. Chiediamo gentilmente ai fan di attendere ancora un po’ per la prima, sperando siano desiderosi di vedere i personaggi unici di Super Mario Bros. sul grande schermo» dichiarato il leggendario game desginer Shigeru Miyamoto, amministratore e socio di Nintendo.

L’uscita nei cinema del film di animazione Super Mario Bros., prodotto da Chris Meledandri di Illumination e Shigeru Miyamoto di Nintendo, è prevista per le vacanze natalizie del 2022. La prima è fissata per il 21 dicembre 2022 in America settentrionale. Il calendario delle uscite in altri paesi e regioni sarà annunciato successivamente. Il film sarà cofinanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito nel mondo da Universal Pictures.

Illumination, fondata nel 2007 dal candidato al premio Oscar Chris Meledandri, è uno dei principali studi di produzione di film d’animazione del settore dell’intrattenimento. Tra le produzioni dell’azienda rientrano due dei quattro film d’animazione più visti di sempre e i suoi amati, inconfondibili marchi, ricchi di personaggi memorabili e unici, di rilevanza culturale e interesse a livello mondiale hanno incassato oltre 6,25 miliardi di dollari nel mondo. Solo per citare i due più noti i film Cattivissimo me e i Minions.