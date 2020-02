Le consegne della Tesla Model Y cominciano a marzo: ecco le foto

Ora il lancio della nuova Tesla Model Y è ufficiale: stando alle recenti dichiarazioni del CEO Elon Musk durante la presentazione dei risultati fiscali dell’azienda, i primi preordini saranno consegnati a marzo.

Quindi per chi l’ha già comprata manca giusto un mese per poter salirci sopra e godersi a pieno l’ultimo nato dei veicoli elettrici di Tesla, che appare leggermente diverso da quanto si era visto alla presentazione ufficiale del 14 marzo scorso.

Sbirciando tra le pagine del documento ufficiale si scopre infatti che le linee del cofano anteriore sono leggermente diverse. Gli scatti pubblicati dalla società, che mostrano anche qualche scorcio della linea di produzione, confermano inoltre l’assenza della particolare apertura delle portiere nello stile della Model X che alcuni speravano.

Non sembrano esserci altre differenze estetiche con quanto visto lo scorso anno mentre dal punto di vista delle prestazioni, l’azienda ha confermato un incremento dell’autonomia a poco più di 500 chilometri totali (precedentemente erano 450).

Rapido riassunto per chi non conoscesse la Tesla Model Y: si tratta del primo SUV crossover compatto dell’azienda che si ispira alla Model X ma è più grande e più costoso della Model 3 di circa il 10%.

In fase di configurazione si può aggiungere una terza fila di sedili per ospitare fino a 7 persone mentre con due file si recupera tantissimo spazio nel bagagliaio. Passa da 0 a 100 Km/h in soli 3,5 secondi e il prezzo si aggira tra i 39.000 e i 47.000 dollari.

Se volete saperne di più, potete leggere il nostro articolo dedicato alla Model Y.