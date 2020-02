Recensione Soundcore Space NC, le cuffie wireless di Anker con cancellazione del rumore e controllo touch

Il marchio Soundcore si è fatto strada negli ultimi mesi con l’introduzione sul mercato di numerose periferiche audio, da auricolari true wireless, ad altoparlanti bluetooth. Si tratta di prodotti che puntano moltissimo sul rapporto qualità/prezzo e che, a cifre assolutamente competitive, si propongono di mettere nelle mani degli utenti periferiche di qualità. L’ultimo esempio in ordine cronologico è stato quello delle SoundCore Liberty Pro, che al prezzo di 149/99 euro, risultano essere tra gli auricolari true wireless migliori nel panorama anti AirPods. Oggi in prova Soundcore Space NC, le cuffie wireless di Anker con cancellazione del rumore e controllo touch. Ecco che ne pensiamo.

Partiamo dal dato economico, che certamente non risulta essere il più importante, ma in grado di fare la differenza quando si tratta di una scelta da parte dell’utente. Costano su Amazon 129,99 euro, al netto di eventuali sconti e coupon, un prezzo dunque molto abbordabile. Complice la qualità delle Soundcore Liberty Pro provate nelle settimane scorse, ci siamo accostati a questa cuffia con aspettative più che alte. In gran parte sono state assolutamente rispettate.

La confezione di vendita non riserva particolari sorprese, anche se oltre alle cuffie in sé, e alla manualistica varia, presentano anche una custodia rigida, utile per trasportare le cuffie in totale sicurezza, così da poterle riporre in valigia o all’interno di uno zaino, senza preoccupazione di rovinarle, magari sotto il peso di altri accessori. Le cuffie sono pieghevoli all’altezza dei padiglioni auricolari, sistema grazie al quale riescono ad occupare poco spazio, e ad essere trasportate con maggiore facilità. Ancora, sebbene le cuffie siano bluetooth, è presente anche il cavo con pulsantiera di controllo, per trasformare le cuffie in wired: grazie alla pulsantiera, dal cavo è possibile rispondere alle chiamate e controllare la riproduzione multimediale.

Al netto dei gusti personali, a livello estetico queste Soundcore Space NC sono interessanti, ma soprattutto ci sembrano fatte con materiali di qualità, piacevoli sia al tatto, che alla vista. Le cuffie presentano un padiglione auricolare piuttosto ampio con un rivestimento in morbido tessuto, particolarmente comodo e in grado di coprire completamente l’orecchio. Il padiglione si stringe perfettamente intorno all’orecchio, senza però risultare fastidioso e, soprattutto, in grado di isolare l’utente al meglio, ottimo dunque per la visione di un film.

La plastica del padiglione esterno e dell’arco superiore è di buona fattura, superiore ad altri concorrenti low cost: robusta, ben assemblata e di pregio al tatto, soprattutto quella dell’arco.

Le cuffie sono anche particolarmente leggere, appena 266 grammi assolutamente ben distribuiti, che aiutano a mantenere un buon comfort per tutto il tempo di utilizzo. Ricapitolando, dunque, sono comode e alla vista offrono un look niente male. Ok, ma come suonano?

La risposta in sintesi è molto bene. Il suono è corposo, profondo e avvolgente, particolarmente pulito, senza alcuna sbavatura. Le cuffie offrono anche un ottimo effetto isolamento, già minimamente percettibile da spente, ma che naturalmente si amplia nel momento in cui si accendono. Il volume massimo non è altissimo, ma è comunque alto e pi che sufficiente per godere a pieno di qualsiasi genere musicale, oltre che ottimo per la visione di film o per sessioni videoludiche. Basti pensare che a cuffie accese, non ci sarà possibile percepire la voce di un interlocutore che ci parla davanti a pochi centimetri di distanza.

La qualità e la potenza audio erogati sono sufficienti, ma quello su cui preferiamo concentrare l’attenzione è la compostezza del suono, dove non c’è nulla di fuori posto. Dove, invece, ci aspettavamo qualcosa in più è nella tecnologia della cancellazione del rumore. E’ chiaro che non pensavamo di paragonare l’ANC di queste cuffie a quelle di fascia superiore, ma mentre in altre occasioni altri competitor ci avevano procurato un effetto “wow”, qui è mancato. Attenzione, non che la cancellazione del rumore proposta sia del tutto insufficiente, ma il risultato è leggermente sotto le aspettative. Ad ogni modo, accendendo l’ANC si attenuano di molto i rumori delle autovetture che sentiamo fuori dal nostro balcone, così come il fruscio che può derivare dalla lavatrice o dall’acqua che scorre nella pila. Viaggiando in auto, effettivamente, si attenuano i suoni esterni, ma nel complesso ci sentiamo di esprimere sull’ANC un giudizio solo sufficiente. Non che sia male, considerando il costo delle cuffie, ma la qualità sonora complessiva merita certamente voti più alti.

Di certo il livello di cancellazione del rumore non raggiunge la qualità delle cuffie da parecchie centinaia di euro, ma in ogni caso si tratta di un valore aggiunto, che tutto sommato l’utente non paga nemmeno a caro prezzo, considerando che i 129 euro richiesti sono comunque onesti per la qualità complessiva.

Controlli soft touch

Di particolare interesse è il padiglione auricolare destro, che offre controlli a sfioramento. Questi controlli permettono di gestire chiamate e musica con la massima precisione. Uno slide in alto per incrementare il volume, uno slide in basso per abbassare il volume. Gli slide destra e sinistra, invece, permettono di cambiare traccia, naturalmente sfogliando il catalogo multimediale in avanti e indietro. Un doppio tocco serve a mettere in pausa/play la musica. Non abbiamo, invece, apprezzato particolarmente il pulsantino per rispondere/riagganciare alle chiamate: è posizionato sulla parte bassa ed esterna della plastica, ma non sempre facilissimo o comodo da raggiungere a primo colpo.

Conclusioni

Nel complesso Soundcore Space NC sono delle cuffie davvero interessanti, con un ottimo rapporto qualità prezzo. Belle esteticamente e dai materiali buoni, comode da indossare, anche per sessioni medio lunghe. Ottimo l’isolamento dall’esterno quando accese, sfficiente l’ANC, con un suono bilanciato, profondo, caldo e avvolgente.

Naturalmente, le consigliamo anche per la visione dei film, oltre che per il reparto musicale. Pienamente promosso l’utilizzo con Netflix, Spotify e simili, altrettanto buono per le chiamate hands free, anche se naturalmente – trattandosi di over the ear – non sarà l’utilizzo primario che ne farete.

Pro

Qualità audio buona

Autonomia nella media

Rapporto qualità prezzo buono

Cancellazione del rumore apprezzabile…

Contro

… non eccellente

pulsantino di risposta chiamata

Prezzo e disponibilità

Le cuffie Soundcore Space NC con cancellazione del rumore e custodia rigida inclusa nella confezione, sono disponibili al prezzo di 129,99 euro a partire da questa pagina di Amazon