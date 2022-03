Le consegne Mac Studio slittano ad aprile e maggio

Il nuovo Mac Studio sta facendo furore, oppure in confronto alla richiesta che si sta registrando in queste ore i pezzi disponibili in magazzino sono pochi. In una di queste due ipotesi si nasconde la verità che ci viene suggerita dando uno sguardo ai tempi di consegna che riporta il sito Apple Store in questi minuti, dove in base alla configurazione scelta si può arrivare anche al mese di maggio.

Già a poche ore dall’annuncio del nuovo computer, avvenuto durante l’evento “Peek Performance” di ieri sera che si è concluso intorno alle ore 20:00, le promesse di disponibilità a partire dal 18 marzo sono state vanificate, quantomeno per chi lo stava ordinando online dal sito ufficiale. Questa mattina i tempi si sono allungati ulteriormente e, come dicevamo, nella peggiore delle ipotesi si arriva a dover attendere due mesi per poter mettere le mani sulla nuova macchina ordinata oggi.

Chi sceglie il modello con processore M1 Max in configurazione base lo riceverà nella settimana successiva, indicativamente – stima Apple – tra il 24 e il 31 marzo. Se invece si personalizza la CPU o la GPU aumentando i core, oppure si sceglie un diverso quantitativo di RAM e/o di capacità dell’unità SSD, ecco che le consegne possono slittare tra il 31 marzo e il 7 aprile o, peggio ancora, tra le quattro e le cinque settimane dall’ordine (7-14 aprile).

La situazione si aggrava se si opta per il più performance Mac Studio con il nuovissimo processore M1 Ultra. Il modello base viene consegnato tra il 31 marzo e il 7 aprile mentre se si sceglie la versione con GPU a 64 core passa alla settimana successiva ovvero tra il 7 e il 14 aprile. Aumentando invece anche soltanto la RAM optando per i 128 GB, ecco che il computer non arriverà prima di maggio, con una stima che lo posiziona tra il 5 e il 12 del mese, quindi tra non meno di otto settimane.

Ciò è probabilmente dovuto anche alla carenza globale di chip, che potrebbe aver costretto Apple a rallentare la produzione senza poter mantenere magari un ritmo maggiore che le catene di fornitura sarebbero invece in grado di gestire. Per il momento in Italia va comunque meglio che in altri paesi: ad esempio negli Stati Uniti qualche particolare configurazione slitta addirittura alle settimane successive, con stime di consegna fissate tra l’11 e il 25 maggio.

E’ comunque probabile che la situazione migliori non appena la raffica iniziale di ordini comincerà a calare. Monitoreremo la situazione e vi faremo sapere di più non appena ci saranno novità. Nel frattempo se volete saperne di più sul nuovo Mac Studio potete fare riferimento a questo nostro articolo.