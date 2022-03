Tim Cook, un sottile riferimento all’Ucraina in Peek Performace

Durante la presentazione Apple Peek Performance (qui tutte le novità riassunte in un solo articolo), il CEO di Apple, Tim Cook, non ha fatto alcun cenno alla guerra in corso in Ucraina, o alla “operazione speciale” come preferiscono chiamarla i russi, ma potrebbe avere strizzato l’occhio allo Stato dell’Europa orientale sotto occupazione, con sottili riferimenti nell’abbigliamento e negli accessori: il francese iGen fa notare che Cook indossava un maglione blu e un cinturino giallo per Apple Watch al polso, in altre parole i colori della bandiera ucraina.

Coincidenze? Forse. Il cinturino “Solo Loop scorza di limone” è uno dei nuovi offerti da ieri da Apple (altri colori per il Solo Loop sono: “verde minerale” ed “Eucalipto”) e potrebbe essere solo una coincidenza. La testata francese fa ad ogni modo notare che è la prima volta che il CEO di Apple indossa in un evento il maglioncino azzurro cielo: infatti come noto solitamente il dirigente indossa una maglietta scura.

Palese, invece, la strizzata d’occhio al pubblico femminile in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. Oltre alla presenza di Tim Cook, John Ternus e Johny Srouji, la maggioranza dei relatori erano donne: Francesca Sweet (Product Line Manager, iPhone), Angelina Kyazike (Engineering Program Manager, iPad), Colleen Novielli (Product Line Manager, Mac ) e Nicole Kordes (Engineering Program Manager, Mac) per la presentazione dei nuovi prodotti.

Le testimonianze sul SOC M1 Ultra sono arrivate tutte da sviluppatori di sesso femminile: Anna Wszeborowska (Ableton Live), Victoria Nece (Adobe After Effects), Rubina Siddiqui (Vectorworks), Elly Wade (Cinema 4D, Redshift), Larissa Supnik (Boris FX Sapphire), Joy Douglas (CLO). Un’attenzione particolare che, come accennato ha coinciso con la giornata internazionale dei diritti della donna, l’8 marzo. Ieri Cook aveva anche pubblicato un tweet specifico.

Negli scorsi giorni Tim Cook ha annunciato la raccolta fondi a favore dell’Ucraina, mentre Apple ha deciso diverse sanzioni contro la Russia. Per tutte le notizie di tecnologia che ruotano attorno alla tematica della guerra tra Russia e Ucraina, e per vedere quali sanzioni hanno applicato le big tech, come Apple, il link da seguire è direttamente questo.