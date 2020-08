Sony WH-1000XM4 sono le cuffie che migliorano tutto

Il modello attuale è già considerato da molti come la cuffia con la migliore cancellazione del rumore disponibile in commercio: le nuove cuffie Sony WH-1000XM4 migliorano tutto. Rimane sostanzialmente identico il design, semplice e lineare come le precedenti, ma all’interno tutte le componenti principali, le funzioni e la riproduzione audio hanno subito modifiche sostanziali.

La cancellazione del rumore è potenziata dall’impiego di due microfoni su ciascun padiglione che captano i rumori esterni: i dati sono trattati dal nuovo processore dedicato HD QN1 che gestisce la regolazione di musica e rumore con una frequenza di 700 volte al secondo. Viene poi impiegata l’intelligenza artificiale battezzata DSEE Extreme per ripristinare la qualità audio persa dalla compressione di file MP3 e musica in streaming.

Questa tecnologia analizza la musica in tempo reale e riconosce strumenti, generi musicali e singoli elementi di ciascuna canzone, ripristinando i suoni ad alta frequenza persi nella compressione, per offrire una riproduzione audio più ricca e completa. Per realizzare questo sistema di Intelligenza Artificiale, Sony ha collaborato con Sony Music Studios Tokyo, raccogliendo dati sulla musica da cui sono state estrapolate informazioni dettagliate su come vengono composti gli specifici segnali musicali.

L’utente può sperimentare l’ascolto immersivo con la tecnologia 360 Reality Audio sia su iPhone che Android, che offre la sensazione di trovarsi al centro di un concerto o nello studio di registrazione. Installando l’app Sony Headphones Connect l’utente può personalizzare il campo sonoro a 360 gradi.

Audio smart con localizzazione

L’audio erogato è smart e adattivo: viene rilevata la posizione e l’attività dell’utente, inoltre il sistema impara e riconosce i luoghi frequentati più spesso. Così ad esempio al bar e a casa la cancellazione del rumore è al massimo, per assicurare un ascolto perfetto. Viceversa quando l’utente cammina in strada, il sistema lascia filtrare i rumori esterni per non perdere la consapevolezza dell’ambiente circostante.

Con la funzione Speak to Chat non occorre togliere le cuffie dalla testa per brevi conversazioni: quando l’utente pronuncia una frase le cuffie riconoscono la voce e interrompono la riproduzione audio per 30 secondi, dopo di che riprende in automatico. Utile per continuare ad ascoltare la musica quando si fa un biglietto in stazione, per una ordinazione al bar e così via.

Oltre al sensore di prossimità sono integrati anche due accelerometri: se l’utente toglie le cuffie la riproduzione audio viene interrotta in automatico, invece riprende quando vengono indossate. La chiarezza dell’audio nelle telefonate e anche per la funzione Speak to Chat è assicurata dalla presenza di 5 microfoni e dalla tecnologia Precise Voice Pickup.

Il costruttore assicura che le nuove Sony WH-1000XM4 sono leggere e comode da indossare anche per diverse ore, con padiglioni morbidi a pressione ridotta, con distribuzione ottimale di peso e pressione, con aumento del contatto tra orecchio e dispositivo, per il massimo della stabilità e della qualità di ascolto.

Possono essere associate a due dispositivi in contemporanea. L’autonomia è di 30 ore con ANC attivato, fino a 38 ore senza ANC: grazie alla ricarica rapida bastano 10 minuti di ricarica per ottenere fino a 5 ore di riproduzione audio wireless. I controlli sono touch con sfioramento sul padiglione, come il modello precedente, e sono compatibili con Assistente Google e Amazon Alexa.

Queste cuffie integrano driver al neodimio dinamici a cupola da 40mm con risposta in frequenza 4 Hz – 40.000 Hz, sono certificate Hi-Res Audio e Hi-Res audio wireless con tecnologia LDAC e DSEE Extreme

Il costruttore annuncia che le cuffie Sony WH-1000XM4 sono disponibili da questa estate nelle colorazioni nero e argento. Si possono già preordinare da questa pagina di Amazon al prezzo di 380 euro con spedizioni dal 6 settembre. Sempre su Amazon sono disponibili diversi altri modelli di cuffie Sony con o senza cancellazione del rumore, incluso il modello precedente MX3 ora proposto con forti sconti fino a quasi 100 euro sul prezzo originale di listino. Qui abbiamo parlato del modello WH-Ch710N sempre con ANC ma a prezzo più abbordabile, anche queste disponibili in sconto da questa pagina di Amazon.

