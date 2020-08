Anker PowerCore Play 6700 è powerbank e impugnatura per giocare

Non è un joypad ma quasi: Anker PowerCore Play 6700 prende infatti il meglio da questi accessori dal punto di vista dell’ergonomia per prolungare l’autonomia degli smartphone quando vengono usati per giocare. Si tratta in fatti di una powerbank che richiama le forme dei controller di gioco delle console migliorando così l’impugnatura del telefono: dentro però ci sono 6.700 mAh per ricaricare la batteria di qualsiasi smartphone di ultima generazione, dagli iPhone agli smartphone Android.

La compatibilità con uno o con l’altro è data dalla possibilità di distanziare le due maniglie attraverso un sistema mobile che può abbracciare praticamente qualsiasi telefono con altezza compresa tra i 14,5 centimetri e i 16,4 centimetri. La ricarica non avviene tramite tecnologia wireless, purtroppo, ma attraverso il più tradizionale cavetto. Ci sono due porte, una USB-C con potenza da 15W e una USB-A che gestisce invece 12W, in modo tale da garantire la ricarica rapida con qualsiasi dispositivo di nuova o vecchia generazione.

Non c’è tecnologia di ricarica wireless, dicevamo, probabilmente perché ciò ne avrebbe aumentato il peso e gli ingombri. Parte della componentistica interna è infatti dedicata a un modulo di raffreddamento, che include anche una ventola, progettato per ridurre il calore generato dal dispositivo e dalla batteria durante la ricarica in contemporanea con il gaming, evitando così che il telefono possa surriscaldarsi durante le partite più intense.

Ottima l’idea di includere anche un cavalletto per trasformare l’accessorio in un supporto e posizionare il tutto su un piano giocando eventualmente attraverso un controller esterno. Nella confezione di Anker PowerCore Play 6700 è presente il cavo con connettore USB-A da un lato e USB-C dall’altro, utile quindi con la maggior parte dei telefoni Android di recente generazione. Ma utile anche per gli utenti iPhone che possono così giocare e ricaricare il telefono usando il cavo da USB-A a Lightning fornito da Apple con lo smartphone.

Chi volesse invece sfruttare la maggiore potenza di ricarica della porta USB-C dovrà necessariamente acquistare separatamente il cavo adatto (con connettore USB-C su entrambi i lati per gli smartphone Android oppure con USB-C da un lato e Lightning dall’altro per gli ultimi iPhone). Il consiglio è quello di acquistarne uno non più lungo di 20 centimetri in modo tale da ridurre al minimo gli ingombri dettati dalla presenza di un cavetto durante la ricarica.

Per chi fosse interessato all’acquisto: Anker PowerCore Play 6700 è già in vendita su Amazon al prezzo di 49,99 euro.