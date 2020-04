WH-CH710N, Sony debutta con le cuffie ANC e super batteria da 200 dollari

Negli ultimi anni, Sony ha lanciato un vero e proprio guanto di sfida a Bose in tema di cuffie con cancellazione del rumore. Con la linea 1000X, infatti, il produttore ha continuato a migliorare sia l’audio, sia la cancellazione attiva del rumore (ANC), anche grazie ai prodotti successivi. Un assaggio di queste funzionalità di fascia alta è offerto in modelli più economici, come il WH-XB900N. Adesso, Sony è tornata con un altro paio di cuffie a cancellazione del rumore, le WH-CH710N, che promettono ANC e super autonomia per 200 dollari.

Non è chiaro se Sony impiega in queste cuffie la stessa cancellazione adattiva del rumore impiegata nelle WH-1000XM3, ma il modello WH-CH719N è dotato di un potente ANC che dovrebbe reggere il confronto. L’azienda afferma che queste cuffie monitorano l’ambiente circostante con la “tecnologia del doppio sensore di rumore” e la usano per “migliorare” la cancellazione del rumore secondo necessità.

Come il modello WH-1000XM3, queste cuffie sono in grado di passare automaticamente alla modalità ANC ottimizzata per l’ambiente in cui ci si trova. Grazie ai microfoni rivolti in avanti e indietro, Sony spiega che la cuffia WH-CH710N è in grado di captare più suoni ambientali, per meglio ottimizzare il blocco dei suoni esterni.

Come molte delle cuffie con cancellazione ad oggi presenti sul mercato, anche queste WH-CH710N offrono una modalità audio ambientale. Questa prati funzione consente all’utente di ascoltare, ad esempio, il rumore del traffico senza dover mettere in pausa la musica, e senza togliere le cuffie.

Come ci si potrebbe aspettare, Sony promuove anche la qualità del suono, etichettandolo come “puro e chiaro” grazie ai driver da 30 mm. La società promette che, nonostante siano leggere e comode, queste cuffie possono essere “ideali per riprodurre una gamma di frequenze, dai suoni bassi alle voci alte”.

Altra caratteristica di pregio di questa periferica, anche l’autonomia, che per queste WH-CH710N aggirerà sulle 35 ore con una singola carica, cinque ore in più rispetto al modello di punta WH-1000XM3. Peraltro, grazie al cavo USB-C, una funzione di ricarica rapida darà un’ora di ascolto in soli 10 minuti di ricarica.

WH-CH710N supporta anche l’associazione rapida NFC e l’accesso con un pulsante per l’assistente all’assistente vocale dello smartphone. Non mancano anche i controlli del volume e padiglioni auricolari piatti che ruotano per renderli più facilmente trasportabili durante i viaggi.

La cuffia WH-CH710N sarà disponibile per il preordine questo mese a 200 dollari.