Apple avrebbe deciso di dire addio alle custodie FineWoven. A riferirlo è Kosutami leaker e collezionista di prototipi di dispositivi della Mela.

In un post su X (Twitter), Kosutami riferisce che Apple ha bloccato la produzione di accessori FineWoven per via della loro scarsa durabilità.

Gli accessori con questo tessuto, composto al 68% da materiali riciclati, si sono rivelati per molti utenti poco longevi, e in futuro Apple avrebbe intenzione di sfruttare per accessori premium altre tipologie di materiali non in pelle.

In passato il leaker noto come Kosutami, ha riferito dettagli che si sono rivelati esatti, compresa la scelta di Apple di voler presentare cinturini per Apple Watch realizzati con materiali riciclati.

Gli accessori in FineWoven sono realizzati in un micro twill, composto al 68% da materiali riciclati post-consumo che, a detta di Apple, genera una quantità di emissioni di gas serra nettamente inferiore rispetto al cuoio.

Da settembre dello scorso anno Apple non vende più cinturini in pelle per Apple Watch nell’ambito di una nuova iniziativa di sostenibilità. Gli accessori FineWoven sono stati criticati perché mostrano dopo poco tempo segni di usura. Per pulire la custodia per iPhone in tessuto FineWoven o ridurre la comparsa di graffi, Apple suggerisce di rimuoverle usando una specifica procedura:

In un contenitore pulito, miscelare 1 cucchiaino (5 ml) di detergente liquido per bucato in 1 bicchiere (250 ml) d’acqua. Immergere un panno privo di pelucchi nella soluzione di acqua saponata, strizzalo leggermente e strofinalo delicatamente sulle superfici della custodia per un minuto. Pulire la custodia con un altro panno leggermente inumidito con acqua. Asciugare la custodia con un panno morbido, asciutto e privo di pelucchi, accertandosi di rimuovere l’eventuale umidità in eccesso.

Apple spiega in tutti i casi che l’aspetto del tessuto potrebbe cambiare e mostrare segni di usura nel tempo poiché le fibre vengono compresse con il normale utilizzo. Alcuni graffi potrebbero attenuarsi col tempo.x