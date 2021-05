Velux App control porta le finestre su Homekit e Google e le controlla a distanza

Avete già delle tapparelle Velux prodotte dopo il 2000? Se sono già motorizzate oppure da motorizzare avete l’opportunità di controllarle con la voce, con le automazioni di Homekit e assistente Google e di combinarle con il controllo della temperatura e pure con i combinazione con Comandi-Sensori di VELUX ACTIVE with NETATMO (venduti separatamente).



Il gateway VELUX App Control è compatibile con le Finestre per tetti VELUX INTEGRA elettriche e solari, tende e tapparelle elettriche con tecnologia io-homecontrol (in vendita dal 2007) e con le finestre per tetti manuali a bilico VELUX, in vendita dal 2000 (con l’aggiunta di un kit di trasformazione da finestra manuale a bilico a finestra solare): potete controllare la compatibilità della finestra a partire da questa pagina.

Grazie a VELUX App Control potete mostrare al vostro smartphone nell’app Casa o su Assistente Google tutte le finestre che sono viste dal gateway, gestirle singolarmente e in gruppo ed impostare sia automazioni e scenari che far dipendere l’apertura da parametri esterni come la temperatura, le condizioni meteo (in ogni caso le finestre automatizzate hanno già sensori pioggia) e se disponete di un sistema di rilevamento della qualità dell’aria anche dalla presenza di inquinanti o di un elevato livello di CO2 all’interno dell’ambiente.

VELUX App Control è un box dalle dimensioni 94,1 X 94,1 X 28,6 mm con un guscio in plastica resistente bianca destinato al solo uso interno.



Le connessioni tra Gateway e box internet usano Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz), tra Gateway e finestre da tetto, tende e tapparelle: io-Homecontrol 868Hz, tra Gateway e Indoor Climate Sensor e Departure Switch: radio a lungo raggio 868 MHz. La confezione contiene una guida per l’installazione, il gateway, cavoi di alimentazione.

Per il funzionamento è necessaria la connessione a internet.

L’Automazione e i comandi manuali mediante telecomando tradizionale continueranno a funzionare in assenza di rete internet. Non sarà invece possibile il comando a distanza attraverso la app e l’assistente vocale se non c’è internet.

Di fatto Velux App Control è la versione ridotta (a prezzo ridotto) di VELUX ACTIVE with NETATMO presente sul mercato fin dal 2018 (e di cui vi abbiamo parlato in maniera approfondita in questo servizio) e può diventare, con l’aggiunta della parte di sensoristica della qualità dell’aria, l’equivalente del prodotto prima menzionato: potete quindi comprare in un primo momento solo la parte di controllo e inclusione nei sistemi domotici e vocali e in un secondo momento aggiungere la capacità di rilevamento della qualità dell’aria.

Se volete la soluzione completa fin da subito VELUX Active with NETATMO è sempre in commercio sia sul sito Netatmo che su Amazon.

VELUX App Control è in vendita direttamente sul sito Netatmo a 119 € Iva compresa. VELUX Active with NETATMO costa 225 IVA compresa.