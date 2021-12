Le migliori frecce per monopattini da acquistare per mettersi in regola con la legge

Con l’entrata in vigore delle modifiche al codice della strada, gli utilizzatori di monopattini sono avvertiti. Tra le novità più importanti che vi abbiamo già segnalato, infatti, l’introduzione dell’obbligo di frecce e stop a partire dal primo luglio 2022. Per non farvi trovare impreparati, e anche per adattarvi sin da subito alle nuove regole, ecco quali sono le migliori frecce che potrete acquistare per mettervi in regola.

C’è da dire, infatti, che molti degli attuali monopattini in circolazione, se non la quasi totalità, non è dotata di frecce di marcia direzionali. Ovviamente, per mettersi in regola con il codice della strada non è necessario cambiare monopattino, ma è sufficiente dotarsi di un paio di frecce da installare sul mezzo. Non solo costano davvero poco, ma sono anche facili da montare.

Fanale posteriore

Una delle soluzioni più minimali è quella di installare un piccolo fanale posteriore, dove sono incluse anche le frecce. In questo modo avrete risolto due problemi in uno e vi sarete adattati all’obbligo di frecce e stop richiesto dal primo luglio 2022. Questo fanale è dotato di telecomando, che dovrà essere posizionato sul manubrio, così da essere facilmente attivabile grazie alla pressione dei tasti. Questo particolare accessorio propone ben sei modalità di illuminazione.

Naturalmente, è impermeabile IPX4, così che potrà essere utilizzato in caso di piogge moderate, con una resistenza alle temperature piuttosto ampia, con resistenza dai -4 ai 60 °C.

Costano circa 22 euro nel momento in cui scriviamo e si acquistano da questo indirizzo.

Deeabo

Una soluzione analoga è quella proposta da Deeabo, anche se in questo caso il set di frecce e stop raddoppia, considerando che il kit propone indicatori direzionali da installare anche sulla porta anteriore, oltre che posteriore, così da godere di una maggiore sicurezza. A differenza della soluzione precedente le frecce sono staccate, e assumono una forma e un design leggermente più aggressivo. Rimane sempre l’idea del telecomando da installare sul manubrio per poter azionare correttamente gli indicatore.

Facili da installare, praticamente plug and play, offrono una luce a LED da 85 lumen, quindi molto luminosa. Godono di un grado di certificazione di IPX6, quindi wWaterproof, e certamente adatte alla guida all’aperto, anche in condizioni di pioggia.

Costano circa 57 euro e si acquistano da questo indirizzo.

CYCL Winglights

Completamente diversa è invece la soluzione proposta da Winglights. Si tratta, in questo caso, di frecce per biciclette e monopattini realizzate alluminio, da installare ai lati del manubrio. Davvero semplici da utilizzare, queste si accendono e spengono con un tocco del palmo della mano. Le frecce Winglights, come i precedenti modelli, emettono una luce arancione pulsante, in modo del tutto analogo agli indicatori direzionali luminosi dei mezzi di trasporto motorizzati, riproducendone intensità e frequenza. Sono particolarmente robuste, resistenti all’acqua, completamente costruite in alluminio.

Al momento in cui scriviamo costano circa 31 euro e si acquistano direttamente da qui.

Cosmo Ride

Più sofisticata ed elegante è la proposta di Cosmo Ride. si tratta, in sostanza, di un unico pezzo di forma allungata, il cui perimetro è ricoperto di luci a LED, che possono fungere da stop rosso o frecce direzionali arancioni. Facile da installare, potrà trovare spazio in diversi punti del monopattino. Si utilizza in tandem con il telecomando posizionato sul manubrio, anche se la vera funzionalità che lo differenzia dal resto dei concorrenti è l’app di supporto.

L’applicazione mobile risulta essere uno vero assistente per la guida, che consente di condividere la propria posizione alla guida, ma anche di allertare i propri contatti nel caso di incidente, grazie al rilevamento di caduta automatico.

Costa 61 euro al momento in cui scriviamo e lo si acquista direttamente a questo indirizzo.

Inbike

Una delle soluzioni più economiche, ma non per questo poco originali, è quella proposta da Inbike. Si tratta, anche in questo caso, di un piccolo segnalatore da mettere sul retro del monopattino e che si controlla tramite apposito telecomando. A differenza delle altre soluzioni però, si tratta di un pezzo unico, dove i led si accendono differentemente, a seconda che sia attivato l’indicatore a destra, o quello a sinistra. Nel caso di stop, invece, verranno illuminati tutti i led rossi presenti all’interno del piccolo quadratino.

Al momento in cui scriviamo costano appena 12,29 euro. Si acquistano su Amazon direttamente a questo indirizzo.