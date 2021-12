Apple Fitness+ vi fa allenare con il principe William

Il principe William è stato annunciato come il prossimo ospite di Time to Walk, con la sua registrazione audio per il servizio in abbonamento Apple Fitness+ in streaming anche su Apple Music 1 per tutti. Preparatevi a una passeggiata in compagnia del principe di quasi 40 minuti.

Per chi non lo sapesse Time to walk, in italiano traducibile con “è ora di camminare”, è una funzionalità descritta come “una esperienza audio nell’app Allenamento con la quale, mentre si cammina, alcuni ospiti fanno sentire storie “stimolanti”, che danno ispirazione.

Dopo il lancio nel gennaio 2021 delle registrazioni audio “Time to Walk” per Apple Watch, Apple ha aggiunto costantemente nuove celebrità. Adesso, in quello che la società dice segnare la fine della sua seconda serie di colloqui con le star, arriva il Principe William, che ha registrato un audio di 21 minuti.

Ogni edizione di Time to Walk viene registrata mentre l’ospite cammina. Poi, ogni edizione è seguita anche da una breve selezione di brani Apple Music, scelta dall’ospite. Il discorso del principe William per Apple Fitness+ dura 21 minuti, mentre la sua selezione musicale aggiunge circa altri 16 minuti.

Nel suo episodio Time to Walk, il principe William parla dell’importanza di mantenersi in forma mentalmente Riflette anche su un momento spensierato in cui è stato trascinato fuori dalla sua zona di comfort, il valore dell’ascolto come un modo per responsabilizzare gli altri, un’esperienza che lo ha portato a dare priorità alla salute mentale

L’episodio sarà disponibile su Apple Watch per gli utenti abbonati di Apple Fitness+ dal 6 dicembre. Peraltro ci saranno anche tre trasmissioni su Apple Music 1, disponibili in streaming gratuitamente per tutti.

Gli ascoltatori che si sintonizzano lunedì 6 dicembre, alle 8:00 ora locale a Londra e Los Angeles; e martedì 7 dicembre, alle 8:00 ora locale a Sydney dovrebbero pianificare una passeggiata di 38 minuti con il principe William

Apple sta anche facendo donazioni a tre enti di beneficenza scelti dallo stesso principe William.