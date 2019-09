Le novità di Apple Pencil con iPadOS

IPadOS porta per Apple Pencil tante nuove funzionalità che rendono l’utilizzo della penna di Apple ancora più naturale e grazie alle quali sembrerà davvero scrivendo su iPad di prendere appunti su un foglio di carta.

Apple ha presentato iPadOS durante il keynote del WWDC 2019, che si è svolto il 3 giugno 2019 e alla fine di giugno è arrivato tra le mani dei beta tester. Il suo arrivo ha messo in luce alcune caratteristiche di Apple Pencil che cambiano proprio grazie ad iPadOS e segnano una differenza netta rispetto all’usabilità della penna della Mela rispetto alle funzioni disponibili con iOS. Ecco, di seguito, tutte le funzioni che cambiano per Apple Pencil con iPadOS.

Latenza di 9 millisecondi

Sia il primo modello di Apple Pencil, sia il secondo, vantano una grande velocità di risposta del sistema del tablet dopo un click o un’azione su di esso: 20 millisecondi. Questo, in termini pratici, significa che si registra un ritardo di un cinquantesimo di secondo dal momento in cui si inizia a trascinare la penna sullo schermo al momento in cui gli effetti dell’azione sono visibili sullo schermo. Ora con iPadOS Apple Pencil sarà molto più reattiva: le modifiche apportate ad iPadOS hanno ridotto la latenza di Apple Pencil della metà, passando da 20 millisecondi a 9 millisecondi. Si tratta di una latenza molto bassa, praticamente impercettibile all’occhio dell’utente.

Una palette di strumenti riprogettata

La palette Markup riprogettata in iPadOS ha gli stessi strumenti, ma ora si può spostare e minimizzare a piacimento. La tavolozza può essere ridotta a icona e prenderà le dimensioni di un piccolo cerchio. Per farlo c’è un nuovo interruttore di Riduzione che riduce l’intera tavolozza in icona. E’ possibile aggiungere la tavolozza a qualsiasi bordo o angolo dello schermo e riportarla a grandezza naturale con un solo tocco o trascinandola. Questo è utile per disegnare le illustrazioni complesse che richiedono zoom e panoramica.

Annota più velocemente con qualsiasi app

Se con iOS è possibile contrassegnare un’immagine o un documento PDF in qualsiasi app, ora l’intero processo è molto più semplice e veloce. Ogni volta che si vuole contrassegnare uno screenshot, ad esempio, prima di inviarlo agli amici, basterà un gesto semplice, mentre con iOS, era necessario premere due pulsanti contemporaneamente tenendo la matita in mano oppure bisognava appoggiare iPad e riprenderlo. Ora è possibile scrivere e segnare qualsiasi app trascinando la matita dalla parte inferiore sinistra o inferiore destra del display: in questo modo si acquisisce uno screenshot di un’intera pagina web, documento, mail e si apre in modalità Markup, in modo da poterla annotare e condividere all’istante.

Sidecar è una nuova funzionalità di macOS Catalina 10.15 che consente l’utilizzo di iPad con Apple Pencil come un dispositivo per disegnare utilizzando app come Adobe Photoshop e Illustrator e Pixelmator: consente infatti il mirroring o l’estensione dello spazio di lavoro utilizzando un iPad come secondo display per Mac.

PencilKIT per gli sviluppatori

Apple ha preparato framework per sviluppatori per personalizzare le interazioni di Pencil con doppio tocco, PencilKit. Con questo kit speciale gli sviluppatori potranno migliorare l’esperienza di disegno nelle loro app.

Data di uscita e compatibilità

iPadOS sarà rilasciato insieme a iOS 13 e altri aggiornamenti del sistema operativo nell’autunno 2019.

Sarà disponibile per

– iPad Pro da 12,9 pollici

– iPad Pro da 11 pollici

– iPad Pro da 10,5 pollici

– iPad Pro da 9,7 pollici

– iPad (6a generazione)

– iPad mini (5a generazione)

– iPad mini 4

– iPad Air

– iPad Air 2

Apple aveva rilasciato la prima Apple Pencil nel 2015, insieme ad iPad Pro. Apple Pencil 2 – la prima revisione, quindi la seconda versione, della “matita” smart di Apple – è stata annunciata nell’evento Apple del 30 Ottobre 2018 “There’s more in the Making”, subito dopo la presentazione di iPad Pro 2018.

Apple Pencil 2018 si può acquistare su Apple Store al prezzo di 135 euro a partire da questo link.