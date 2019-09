Apple ha assunto l’ex CIO dell’azienda biofarmaceutica AstraZeneca

Apple ha assunto David Smoley, ex direttore informatico di AstraZeneca, azienda biofarmaceutica britannica operante nella ricerca scientifica, nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci.

Smoley, riferisce Appleinsider, avrà un ruolo simile a Cupertino come vice presidente. Il manager è arrivato ad Apple a settembre e riferirà a Mary Demby, Chief Information Officer (CIO) di Apple.

I compiti di Smoley saranno probabilmente simili a quelli di cui si occupava per AstraZeneca ma secondo Bloomberg non avrà niente a che fare con la divisione di Apple che si occupa di assistenza sanitaria. AstraZeneca non ha voluto rilasciare dichiarazione in merito all’ex direttore esecutivo.

Oltre ad avere lavorato sei anni come CIO AstraZeneca, Smoley ha avuto in un ruolo simile come Senior Vice President di Flextronics dal 2016 e prima ancora CIO e Vice Presidente della divisione Aerospace Electronic Systems di Honeywell. Smoley ha lavorato in Spagna come direttore e CIO per la GE Power Controls di Barcellona (uno dei business strategici di General Electric), ed è stato membro del consiglio consultivo di HotLink, SnapLogic, Egnyte, Trifacta, e InformationWeek.

Il manager è laureato presso la Clemson University (un’università statunitense pubblica con sede a Clemson, nella Carolina del Sud), con un dottorato in Informatica e ha un Master in Business Administration (MBA) en Marketing e General Management della Darden School of Business – University of Virginia. Smoley è citato come uno dei primi ad avere adottato il cloud computing. Nel suo profilo LinkedIn indica anche di aver ricevuto il premio Fisher-Hopper in CIO Leadership.

