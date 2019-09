Lancio fortunato di iPhone 11 in India, ricorda la popolarità di iPhone 6

Secondo diversi analisti in lancio di iPhone 11 si sta rivelando più fortunato del previsto in alcuni mercati. Tra tutti la Cina, ma a sorpresa fa molto bene anche in India, uno dei mercati più importanti per Apple, perché quello con maggiori potenzialità di crescita e con un vastissimo potenziale di pubblico.

Secondo alcuni rapporti locali, l’ambiente che si è creato intorno al nuovo iPhone colorato di Apple ricorda “l’arrivo di iPhone 6 e 7 nel paese nel 2014 e 2015”. Dal lancio, l’iPhone 11 è andato ampiamente esaurito nel paese. L’entusiasmo per il nuovo terminale è, dunque, molto elevato.

Di questo avvisto è l’analista di Counterpoint, Tarun Pathak, che ha enfatizzato come la struttura dei prezzi di iPhone 11 sembra aiutare Apple in India, così come varie promozioni e opzioni di finanziamento da parte dei corrieri locali. In effetti, Pathak prevede che Apple potrebbe raggiungere vendite record in India durante la stagione natalizia

Il rapporto sottolinea come la strategia dei prezzi di Apple per iPhone 11 stia andando bene e stia funzionando, convincendo i consumatori all’acquisto. Inoltre, offerte offerte dai partner finanziari al dettaglio lo rendono un ottimo acquisto per gli utenti che desiderano aggiornare il proprio smartphone. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi:

Non saremo sorpresi se Apple raggiungesse il suo record di vendite natalizie in India guidate da iPhone 11 e XR

Altri analisti fanno eco a Pathak. Secondo Prabhu Ram, Head-Industry Intelligence Group a CyberMedia Research, Apple è stata in grado di presentare una proposta di valore per gli utenti, proponendo iPhone 11 accanto ai modelli più costosi. In particolare, le fortune di iPhone in India sarebbero legate, oltre al ventaglio di prezzi ben strutturato e vantaggioso, anche per le funzionalità stesse, che si tratti delle eccellenti capacità della fotocamera o della straordinaria durata della batteria.

Ovviamente, Apple avrebbe tutto da guadagnare con l’apertura dei propri store in India, attualmente inesistenti. L’analista di Apple Ming-Chi Kuo ha affermato che la domanda di iPhone 11 è superiore al previsto, in particolare in Cina. Inoltre, i rivenditori del paese hanno affermato che le vendite di iPhone 11 sono aumentate di oltre il 300 percento rispetto alla versione di iPhone dell’anno scorso.

Negli Stati Uniti, si ritiene che anche l’iPhone 11 Pro stia vendendo bene, con il modello da 256 GB tra i più popolari.

Per leggere la nostra recensione di iPhone 11 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo. Per tutte le funzioni e e caratteristiche del terminale vi dimandiamo a questo link, mentre per iPhone 11 Pro potete cliccare direttamente a questo indirizzo.