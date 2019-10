Crucial lancia il suo primo SSD portatile: è X8, con velocità oltre i 1.000 MB/s

Micron annuncia il suo ingresso nel mercato degli SSD portatili con Crucial X8. L’azienda, ampiamente conosciuta nel settore per la produzione di dischi interni per computer dalle elevate prestazioni, già con questo primo modello portatile riesce a sfidare la concorrenza.

La qualità di Crucial X8 emerge già dall’esterno: il disco è infatti rivestito da un’elegante scocca unibody in alluminio anodizzato a prova di cadute da altezza fino a 2 metri e resistente a temperature estreme, urti e vibrazioni.

Il meglio però arriva adesso: questo disco infatti promette una velocità di lettura fino a 1.050 MB/s che è 1,8 volte superiore a quella degli altri dischi SSD della stessa categoria e nella stessa fascia di prezzo e fino a 7,5 volte superiore rispetto ai dischi rigidi portatili.

Crucial X8 è dotato di porta USB-C 3.2 Gen2 perciò si può usare con una vasta gamma di dispositivi come PC, Mac, PS4, XBox One, Chromebook, smartphone e tablet Android ma anche iPad Pro. A tal proposito segnaliamo che in confezione oltre al cavo da USB-C a USB-C (10 Gb/s) è incluso l’adattatore da USB-C a USB-A (5 Gb/s) per poterlo collegare anche a tutti gli altri dispositivi dotati di quest’ultima porta.

Questo nuovo disco portatile di Crucial è coperto da una garanzia di 3 anni ed è già disponibile sia nel taglio da 500 GB (134,19 euro) sia nella versione con 1 TB di capacità (184,21 euro). Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale, mentre in questa sezione del nostro sito sono raccolti tutti gli articoli e le novità relative all’azienda.