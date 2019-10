Gli analisti prevedono risultati Apple brillanti, Apple TV varrà 9 miliardi di dollari

Siamo ormai lontani dalle previsioni pessimistiche sulla crisi di iPhone, anni luce da quelle catastrofiste sulla fine di Apple: all’opposto ora Cupertino torna a piacere agli analisti che prevedono risultati Apple solidi e in crescita per i trimestri a venire e, in prospettiva, fino anche a tutto il 2020.

Merito della svolta positiva è senza dubbio la gamma iPhone 11, l’imminente arrivo di Apple TV+ ma non solo. La prima previsione al rialzo è di Cowen che ora indica 90 miliardi di dollari il fatturato per il trimestre delle festività di Natale, un aumento di 3,1 miliardi di dollari rispetto alla previsione precedente.

Tra i fattori indicati il buon andamento delle vendite di iPhone 11, abbinate anche a quelle di iPhone XR ora proposto a prezzo ridotto. Per sostenere le vendite praticamente per la prima volta al lancio di una nuova generazione di iPhone, Apple ha attivato sia ritiro e permuta dei vecchi modelli per l’acquisto con sconto di un nuovo iPhone che il finanziamento a tasso zero.

Per il trimestre concluso a settembre Cowen indica anche risultati positivi dalla divisione Servizi grazie alla crescita delle estensioni di garanzia AppleCare e all’incremento di abbonati Apple Music. Naturalmente la parte da protagonista spetta ancora a iPhone per cui la stima sale a 69 milioni di unità nell’ultimo trimestre di quest’anno, contro i precedenti 63 milioni. Le previsioni ottimistiche di Cowen, segnalate da AppleInsider, proseguono anche per i trimestri successivi grazie ad Apple TV+, l’atteso nuovo iPhone economico, il successore di iPhone SE che potrebbe chiamarsi iPhone 9, e poi ancora con l’arrivo degli iPhone 5G del 2020.

La previsione di Morgan Stanley punta a un ritorno alla crescita di Apple negli smartphone con iPhone 5G del 2020, sostenuta dalla crescita dei servizi, come riporta 9to5Mac. In un report che si spinge fino al 2025, anno in cui il fatturato di Apple TV+ potrebbe valere da solo 9 miliardi di dollari, questo se solamente un utente Apple su 10 diventasse un abbonato pagante. L’andamento positivo del business di Cupertino porta anche al rialzo della quotazione prevista dai precedenti 247 dollari per azione a 289 dollari, rendendo così il titolo AAPL uno di quelli consigliati all’acquisto da Morgan Stanley ai propri clienti.

I risultati finanziari Apple saranno presentati il 30 ottobre. Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 11 è in questo approfondimento di Maitynet. Il servizio di TV in streaming Apple TV+ arriva in Italia e numerosi paesi il primo novembre.