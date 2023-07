Le sonorità della Jaguar F-TYPE V8 conservate alla British Library

Mentre continua il suo viaggio verso un futuro modern luxury, che a partire dal 2025, lo connoterà come un premium brand interamente elettrico, Jaguar ha condiviso con la British Library le registrazioni sonore della sua iconica sportiva F-TYPE V8.

Le registrazioni – effettuate dall’interno dell’abitacolo e dall’esterno dell’auto – catturano l’inconfondibile sonorità del V8 sovralimentato della F-TYPE. Condividendo queste registrazioni con la British Library, Jaguar riferisce che vuole consentire a tutto il mondo di godere per sempre del sound della sua ultima sportiva alimentata con motore a combustione.

Le registrazioni sono avvenute all’interno della camera semi-anecoica del Gaydon Engineering Centre – una stanza insonorizzata che è stata utilizzata per sviluppare e testare raffinatezza e la qualità sonora di questi veicoli.

In questa camera, dove è stato messo a punto il rumore di scarico della prima F-TYPE, un modello R75 Ligurian Satin Black Coupé, ha eseguito una serie di cambi marcia e di accelerazioni dando vita a tracce audio da 30 e 47 secondi.

Per la registrazione è stata scelta una F-TYPE R75 Coupé MY 2024, un’edizione speciale creata per celebrare l’ultimo model year della F-TYPE e i 75 anni delle sportive Jaguar. Disponibile esclusivamente con la trazione integrale, il 5.0 litri V8 eroga una potenza di 575 CV e una coppia di 700 Nm, che consentono alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e di raggiungere una velocità massima limitata elettronicamente di 300 km/h.

Le registrazioni, della durata di 30 e 47 secondi (possono essere ascoltate qui), iniziano con lo start del motore, che viene esaltato dalla “fiammata” immediatamente riconoscibile nel momento in cui la frequenza del propulsore sale, per poi stabilizzarsi al minino dei 600 giri. Contestualmente, la nota sonora dell’otto cilindri allude in modo discreto al potenziale prestazionale dell’auto. Da lì in poi, il percorso nella camera simula tutta una serie di abilità sonore della F-TYPE.

