Con Opera GX in caso d scomparsa la nostra cronologia ci trasformerà in angioletti

Opera GX è un browser (disponibile per iOS, iPadOS e anche macOS), pensato per il gaming, con funzionalità che, nelle intenzioni degli sviluppatori, dovrebbero mettere fine alla tendenza dei browser di consumare risorse sovradimensionate rispetto alle reali e presunte necessità dei siti.

Tra le ultime novità di Opera GX c’è “Fake My History”, funzionalità pensata per lasciare un buon ricordo di sé in caso di dipartita.

Se attivata, dopo 14 giorni la funzione rimpiazza automaticamente la reale cronologia di navigazione con una falsa cronologia di siti visitati: in caso di controllo da parte di terzi, faremo una bella figura e sembreremo degli angioletti. Un esempio, nel tweet di annuncio qui sotto:

We just released a feature that automatically replaces your search history with a nicer one after you die pic.twitter.com/PTBIauw2xE — Opera GX (@operagxofficial) July 27, 2023

Gli sviluppatori parlano in tono sarcastico della funzione ma questa è reale. “Fermati per 14 giorni consecutivi e penseremo che tu sia morto o che tu stia utilizzando un altro browser. In tal caso, per noi saresti comunque morto”, riferiscono gli sviluppatori. “Come regalo di addio, cancelleremo in automatico la tua cronologia di navigazione e la rimpiazzeremo con una completamente falsa, ma più bella”.

“Nella vita non esistono salvataggi, respawn o checkpoint: tutto può accadere. Quando succederà, per cosa verrete ricordati? Con ‘Fake My History’, cancelliamo l’immagine e sostituiamo i vostri scandali digitali con una versione totalmente falsa del vostro passato di navigatori“, spiega Maciej Kocemba, Product Director di Opera GX.

Se 14 giorni vi sembrano troppi, gli sviluppatori hanno pensato anche alla funzione “fai finta che io sia già morto” consentendo di attivare immediatamente la sostituzione della cronologia, con una non discutibile, con termini di ricerche quali: “opportunità di volontariato locale”, “corsi online gratuiti per la crescita personale”, “come incoraggiare il voto nella mia comunità”, “come costruire una casetta per gli uccelli”, ecc.

Opera GX per macOS si scarica partendo da questa pagina.