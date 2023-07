Su WhatsApp arrivano i messaggi video stile Telegram

WhatsApp prende spunto da Telegram e permette adesso di mostrare ad amici e parenti le proprie attività senza dover fare necessariamente una Storia o un video simile. Il servizio sta introducendo i messaggi video istantanei simili a quelli di Telegram che permettono di rispondere in chat con video di durata fino a un minuto. Per farlo è necessario toccare e tenere premuto il pulsante per registrare il video e scorrere verso l’alto per continuare a registrare senza usare le mani, un po’ come accade per i messaggi audio.

I video verranno riprodotti automaticamente in modalità silenziosa, quindi non ci si dovrà preoccupare che partiranno con l’audio, che invece sarà attivato con il tocco. Come per la maggior parte delle funzionalità su WhatsApp, i messaggi istantanei sono crittografati end-to-end per garantire un livello di privacy particolarmente elevato. La funzione sarà disponibile per tutti gli utenti nelle “prossime settimane”, o almeno così ha dichiarato ufficialmente l’azienda.

Questa funzione, probabilmente, non sostituirà Snapchat o Telegram per molti utenti. Eppure, WhatsApp continua ad essere ancora l’app più utilizzata nel settore dei messaggi e si basa principalmente su chiamate e messaggi di testo. Tuttavia, la funzione potrebbe essere apprezzata se si preferisce evitare di passare ad altre app solo per inviare video a raffica.

In questo modo è possibile condividere rapidamente notizie quando un messaggio di testo o audio non risulti essere sufficiente, o semplicemente si potrò reagire a un amico con qualcosa di più personale rispetto a uno sticker.

Un po’ di numeri

Mentre WhatsApp ha registrato più di 2 miliardi di utenti attivi fino all’anno scorso, Telegram sta crescendo rapidamente con circa 700 milioni di utenti attivi ogni mese. Snapchat sta ancora crescendo nonostante la forte concorrenza da parte di altre piattaforme social.

Anche se i messaggi video istantanei potrebbero non convincere gli utenti a iscriversi alla piattaforma, potrebbero evitare che i fan di WhatsApp si allontanino verso la concorrenza.

Ricordiamo, inoltre, che Apple si appresta ad una importante novità in questo settore: con iOS 17 introdurrà la segreteria video di FaceTime per gli utenti degli iPhone.