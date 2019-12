LEGO Builder’s Journey porta la poesia e l’avventura su Apple Arcade

Nel nuovo LEGO Builder’s Journey dobbiamo costruire il nostro percorso utilizzando gli storici mattoncini qui riprodotti in digitale con fedeltà e precisione finora mai visti sullo schermo. Per riuscire nell’impresa lo sviluppo di questo nuovo gioco, in esclusiva su Apple Arcade, LEGO ha dato vita al team Light Brick, nuovo studio interno di LEGO Games.

Il giocatore è subito accolto in un mondo poetico, sempre accompagnato da una colonna sonora rilassante e meditativa. Per avanzare nel gioco e nell’avventura dobbiamo agire sui mattoncini per risolvere enigmi e rompicapi: tramite comandi touch intuitivi possiamo scegliere il mattoncino sul quale intervenire, spostarlo e ruotarlo come desideriamo, infine posizionarlo per completare l’opera. A noi la scelta di seguire le istruzioni, oppure di dare libero sfogo alla creatività per fare di testa nostra.

LEGO Builder’s Journey è un puzzle logico ma anche un titolo artistico: non avvertiremo stress e frustrazione, nemmeno quando dovremo tornare sulle nostre mosse per risolvere un rompicapo. L’universo di gioco proietta in un mondo pieno di LEGO, musica e suoni piacevoli, ma anche in una storia, un’avventura epica non verbale, in cui il giocatore è invogliato a proseguire mattoncino dopo mattoncino.

Questo nuovo videogioco di LEGO è tradotto anche in Italiano: si tratta di un’app che richiede circa 620MB di spazio libero ed è disponibile per iPhone, iPad e anche Apple TV.

LEGO Builder’s Journey è un nuovo gioco in esclusiva su Apple Arcade, il servizio in abbonamento della multinazionale di Cupertino che al costo di solamente 4,99 euro al mese permette di giocare senza limiti a oltre 100 titoli di qualità su iPhone, iPad, Apple TV e Mac, anche in assenza di connessione Internet.

Apple Arcade è disponibile in Italia e moltissimi altri paesi dal mese di settembre: del lancio di Apple Arcade abbiamo parlato in questo articolo, invece per la recensione del servizio in abbonamento rimandiamo a questa pagina.