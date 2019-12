A New York il set per la serie per bambini di Apple TV + Helpsters

Le marionette di Helpsters, la serie tv del catalogo di Apple TV + dedicata ai bambini, prendono vita in un negozio a New York. Nella grande mela Apple ha aperto non un negozio pop-up, come si immaginava poche ore dalla comparsa su Twitter delle immagini situato sulla sedicesima strada (220 W 16 St), ma ha preparato un set per la registrazione di Helpsters.

Si tratta di uno spazio privo dell’insegna Apple, ma con le vetrine coperte dalle immagini dei personaggi protagonisti dello show e l’invito “Guardalo su Apple TV+”. Sempre sulle vetrine compare anche lo slogan della serie “Quattro problemi, grandi o piccoli, siamo qui per aiutarti a risolverli”.

Il primo a notarlo è stato l’utente Twitter Parker Ortolani, che ha pubblicato le foto sul social ipotizzando l’apertura di un negozio pop-up. Successivamente, sono comparse sui social network altre immagini dello spazio, che chiaramente è il set della serie tv.

Helpsters pop up underway in Chelsea for @AppleTV pic.twitter.com/kd8ggTdMZz — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) December 16, 2019

Helpsters è una serie originale di Apple TV+, realizzata dai creatori del cult Sesame Street, con una trama molto semplice: Cody e i simpatici Helpsters – un gruppo di mostri vivaci che amano risolvere i problemi – insegneranno ai bambini i fondamenti della programmazione e del Problem soling. Metteranno a tema problemi alla portata dei bambini, come l’organizzazione di una festa, la passeggiata in montagna, i trucchi di magia.

Non è ancora chiaro quale sia il programma per questo spazio dedicato ad Helpsters, magari è semplicemente una vetrina, oppure potrebbe essere aperto ai bambini durante le feste di Natale. Apple ha annunciato una stagione composta da 26 episodi di Helpsters. Al momento sono disponibili sei episodi su Apple TV+.

