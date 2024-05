L’emulatore Delta cambia logo dopo minacce di azioni legali da parte di Adobe

Pubblicità

Gli sviluppatori di Delta – emulatore di console disponibile per iPhone e iPad – sono stati minacciati di azioni legali da parte di Adobe e obbligati a cambiare il logo della loro app.

Adobe ritiene il precedente logo dell’app troppo simile quella che rappresenta da anni la loro azienda; gli sviluppatori dell’emulatore hanno deciso di modificare il logo e, anziché, il triangolo equilatero incompleto (una “A” di una forma triangolare aperta nella parte inferiore secondo Adobe, la quarta lettera dell’alfabeto greco secondo gli sviluppatori dell’emulatore), adesso mostra metà della parte superiore della forma triangolare leggermente ruotata in senso antiorario.

In un post su Mastodon gli sviluppatori spiegano che il cambiamento è stato necessario di fronte alla minaccia di un’azione legale.

Anche nelle note di rilascio sull’App Store (l’app si scarica da qui), gli sviluppatori scrivono: “Adobe ha minacciato azioni legali se non fosse cambiata l’icona della nostra app – e quindi l’abbiamo fatto. Speriamo vi piaccia :)”.

Sull’App Store abbiamo notato altre app che usano logo simili a quelli dell’emulatore (basta cercare con il nome “Delta”) ma Adobe non ha niente da ridire contro questi, probabilmente perché si tratta di app molto meno popolari rispetto agli emulatori che stanno vivendo una nuova vita su iOS grazie ad un allentamento delle regole da parte di Apple che ora consente la distribuzione di questo tipo di app.

L’adeguamento della Mela alle nuove norme del Digital Markets Act (DMA) consente la distribuzione su iOS di emulatori per il retro gaming come Gamma, Delta, Provenance, e iGBA, in seguito rimosso in quanto una copia di GBA4iOS.

