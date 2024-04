Provenance, emulatore PlayStation e Mega Drive in arrivo sull’App Store

Apple ha recentemente cambiato alcune regole per gli sviluppatori; questi ultimi ora possono proporre anche emulatori sull’App Store, e alcuni si stanno sbizzarrendo nel proporre emulatori di vecchie console.

Abbiamo già visto Bimmy per NES, e Delta per GBA, SNES, DS, N64 e altri ancora, o Emu64 X (emulatore di Commodore 64) In arrivo ora è previsto anche Provenance, emulatore di PS1 e Mega Drive, ma anche Neo Geo e vecchi Atari.

Joseph Mattiello, project lead di Provenance, ha confermato al sito iMore che il suo team “sta lavorando su una release” spiegando però che ha bisogno di comprendere bene le nuove regole di Apple prima dell’invio all’App Store.

Provenance supporta sistemi quali Sony PlayStation, SEGA Saturn, Nintendo Virtual Boy, Nintendo Gamecube e altri ancora (qui l’elenco completo). Gli sviluppatori hanno riferito che stanno lavorando anche al supporto di SEGA Dreamcast, Sony PlayStation 2 e altri sistemi.

Bisogna sottolineare che lo scaricamento di titoli di Sony, SEGA, e Nintendo da sfruttare in software di emulazione potrebbe essere illegale, anche da parte di chi possiede i titoli originali, e un’azienda come Nintendo ha più volte mostrato di essere contraria ai software di emulazione. Esistono ad ogni modo giochi che è possibile scaricare in modo del tutto legale; uno di questi è Unearthed, un titolo per Game Boy che è possibile scaricare da Homebrew Hub.

Così come l’emulatore Delta, anche l’emulatore di Mattiello può essere finanziato dai “patrons” mediante la piattaforma Patreon.

Lo sviluppo di Provenance è iniziato nel 2016, quando il jailbreak era l’unico modo per disporre di emulatori sull’iPhone. Di per sé, questi emulatori non contengono alcun file illegale o protetto da copyright ma con le console è necessario cercare e importare i file con BIOS dalle macchine che sono di proprietà dei produttori e questi ultimi potrebbero avere da ridire.

Altro problema che potrebbero riscontrare gli sviluppatori di emulatori è che – per motivi legati alla sicurezza – Apple non consente la l’uso di compilatori JIT (conosciuta anche come traduzione dinamica, effettuata durante l’esecuzione del programma piuttosto che precedentemente), elemento che potrebbe limitare la disponibilità di alcuni titoli.x