Nintendo e Sega in arrivo su iPad via Delta ed emulatori

Sono bastate poche settimane dall’apertura delle regole di Apple per consentire gli emulatori su App Store per far tornare alla ribalta i nomi di alcune delle console e dei computer più amati del passato: sono già arrivati gli emulatori di Commodore 64 per Mac e Game Boy per iPhone: ora Riley Testut, sviluppatore di Delta, emulatore di Game Boy e altri classici Nintendo, anticipa che l’app è in arrivo anche per iPad, affiancata da una nuova app che offrirà emulazione per Sega Genesis.

Ricordiamo che Delta è stato sviluppato come erede del già apprezzato GBA4iOS: oltre a emulare Game Boy su iPhone è anche in grado di supportare altre console Nintendo del passato, tra cui Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo Entertainment System NES, Super Nintendo Entertainment System SNES, Nintendo 64 e Nintendo DS.

Testut dichiara che Delta per iPad è in fase di sviluppo da tempo, ma che ora i lavori sono stati accelerati visto che Apple ha cambiato le sue regole autorizzando gli emulatori su App Store. La buona notizie è che sembra non dovremmo aspettare molto, visto che il team di programmatori sta completando gli ultimi ritocchi sulle skin grafiche dei controlli virtuali e alla risoluzione degli ultimi bug.

Se tutto procederà come previsto da Testut l’emulatore Delta offrirà anche la possibilità di collegare altri dispositivi per giocare in umtiplayer con altri utenti. Delta per iPad in versione beta è già disponibile nel negozio alternativo AltStore di Riley Testut, ma solo per gli abbonati al canale Patreon dello sviluppatore. Chi preferisce aspettare la versione definitiva, la potrà scaricare direttamente da App Store come aggiornamento 1.6 dell’emulatore Delta.

I messaggi di Testut pubblicati su Thread nel weekend contengono un’altra sorpresa per gli appassionati di retro gaming e console: è in fase di sviluppo anche l’emulatore di Sega Genesis, allora molto amato anche in Italia dove era meglio conosciuto con il nome di Sega Mega Drive. Tutte le immagini di questo articolo sono di Riley Testut.

Emulatori su Mac

Se siete appassionati di retro gaming non dimenticate di leggere questa guidasu come giocare alle vecchie glorie su Mac.