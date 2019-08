Lenovo E1 in prova: le prime impressioni sullo smartwatch economico ma potente

Lenovo E1 è l’ultimo modello smartwatch proposto dalla casa orientale: le caratteristiche principali sono un display a colori di dimensioni generose con sensore del battito cardiaco e un prezzo di listino che ha dell’incredibile (solo 35 Euro su GearBest.com).

In pratica una soluzione davvero ottimale per chi non ha mai provato uno smartwatch e non sa che cosa si perde nell’avere una estensione del proprio smartphone al polso.

Abbiamo voluto subito fornirvi le prime impressioni d’uso, muovendo poi un approfondimento tra qualche giorno, in modo da capire meglio come si comporta nell’attività quotidiana e con lo sport.

Poca originalità, molta cura

Non vogliamo focalizzarci solo sul prezzo di vendita del Lenovo E1, però bisogna ammettere che 35 Euro sono davvero pochi per uno smartwatch con display a colori e sensore del battito cardiaco.

Il punto è che qualsiasi giudizio si esprima su questo modello va parametrizzato sul prezzo: meno di un decimo di Apple Watch, per fare un confronto, con un colpo d’occhio che, non lo neghiamo, lo richiama moltissimo, tanto che diversi amici hanno pensato fosse lo smartwatch della casa di Cupertino.

Ma originalità a parte, è indubbio che Lenovo abbia fatto un ottimo lavoro non solo di progettazione ma anche di ottimizzazione di tutte le risorse, partendo dalla scatola, in cartone ma curata anche nel packaging, con all’interno appunto il Lenovo E1, il cavo di alimentazione (via USB, niente alimentatore esterno) e un piccolo manuale di istruzioni.

Al polso

Dopo le prove tecniche di rito, e il pairing con un iPhone 8, abbiamo subito provato la sensazione al polso: il cinturino in gomma morbida è abbastanza comodo e il Lenovo E1 non pensa granché, oltre ad avere un design più che collaudato.

Secondo chi scrive serve un po’ di personalizzazione dell’interfaccia, perché il “Face” originale è poco leggibile (perlomeno nella sua edizione originale), meglio il secondo o il terzo.

Interessanti anche i messaggi delle App, tutti attivati di default: Lenovo E1 riconosce i più importanti sistemi di messaggistica (manca però Telegram, peccato), relegando quelli che non riconosce alla vece “altri”.

Per la durata della batteria, le prestazioni sotto sforzo e l’affidabilità dei contapassi rimandiamo ad un approfondimento dedicato, che tra pochi giorni esaminerà anche l’interattività, l’App e i numeri in confronto con altri modelli.

Lenovo E1 è disponibile al momento nei colori nero e verde, acquistabile direttamente da questo link con GearBest al prezzo di 35 Euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.