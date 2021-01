Lenovo Yoga Slim 7i Pro con schermo OLED debutta al CES 2021

Lenovo ha annunciato il suo portatile Yoga Slim 7i Pro con display da 14 pollici, offfrendo per questa macchina la possibilità di scegliere tra un display LCD oppure OLED. Il nuovo laptop con pannello OLED da 14 pollici a 90 Hz è stato presentato nell’ambito del CES 2021 di Las Vegas e, analogamente alla versione con display LCD già certificato Intel Evo, presenta processori fino a Intel Core di undicesima generazione per dispositivi mobili con grafica Intel Iris Xe o con grafica dedicata NVIDIA GeForce MX450.

Con un pannello OLED prodotto da Samsung Display, Yoga Slim 7i Pro da 14 pollici è disponibile con schermo fino alla risoluzione 2.8K (2.880 x 1.800 pixel), offre una frequenza di aggiornamento di 90Hz e formato 16:10. È il primo PC portatile della linea Lenovo Yoga a offrire l’aggiornamento dello schermo con tecnologia OLED, elemento che lo rende diverso dal modello con pannello LCD. Gli attributi di crominanza sono amplificati fino a 1,25 volte rispetto alla tecnologia LCD, con conseguente maggiore frequenza del colore e saturazione del nero, oltre al rapporto di contrasto maggiore per una definizione secondo il produttore “667 volte superiore” rispetto alla tecnologia LCD.

Lenovo Yoga Slim 7i Pro copre il 100% della gamma DCI-P3 e il 125% della gamma sRGB, elementi interesssanti nell’ambito dell’editing professionale di video e foto. Lo storage è offerto fino a 1TB (PCIe SSD), per l’audio sono presenti altoparlanti Harman e Dolby Atmos, è presente una webcam e Wi-Fi 6 / 5.0. Sul versante porte abbiamo: 2 USB Type-C (Intel Thunderbolt 4, Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.4, USB 4.0), una porta USB-A (USB 3.2 Gen 1), 1 x Audio Combo Jack. Disponibilità effettiva e prezzi delle varie configurazioni non sono stati comunicati.

