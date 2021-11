Apple manda in pensione tre prodotti Beats

Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Apple ma, con l’introduzione dei nuovi auricolari Beats Fit Pro avvenuta nelle scorse ore, la multinazionale di Cupertino ha rivisto e aggiornato il catalogo del proprio marchio audio rimuovendo tre prodotti Beats. Si tratta di Powerbeats, Beats Solo Pro e Beats EP: questi auricolari e cuffie erano ancora indicati a listino e nei prodotti disponibili il 31 novembre fino alle ore immediatamente precedenti il lancio di Beats Fit Pro.

Poche ore dopo l’annuncio dei nuovi auricolari Beats, alcuni utenti con post sui social hanno notato la rimozione dei tre modelli appena indicati da parte di Apple. Con la rimozione di Powerbeats, Beats Solo Pro e Beats EP l’offerta del marchio audio di Cupertino ora include e propone a catalogo: Beats Studio Buds, Powerbeats Pro, Beats Pro, Beats Flex, Beats STudio3, Beats Solo3, Beats Fit Pro e lo speaker Beats Pill+.

Il rinnovo del catalogo nel comparto audio di Apple è avvenuto anche sul fronte AirPods con la presentazione nell’ultimo keynote di ottobre di AirPods 3. Questi ultimi offrono design che riprende in parte quello degli Airpods Pro, ma senza cancellazione del rumore, con supporto per Audio Spaziale e equalizzazione adattiva che regola le frequenze basse e medie per compensare quello che potrebbe essere perso in base a come varia l’aderenza degli auricolari nelle orecchie.

La redazione di macitynet sta provando AirPods di terza generazione ormai da alcuni giorni: la recensione è tuttora in corso ma le impressioni iniziali di utilizzo e anche le conclusioni provvisorie si possono già leggere a partire da questa pagina che verrà aggiornata non appena test e prove saranno completati.

Gli AirPods 3 sono in vendita dal 26 ottobre in tutti i negozi Apple, presso i rivenditori, su Apple Store on line e anche da questa pagina di Amazon : costano 199 euro.