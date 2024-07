La lettiera robot per gatti che si pulisce da sola a 265€

Pubblicità

Vi abbiamo presentato più volte lettiere autopulenti per gatti in sconto. Ma quella che trovate oggi su Amazon è certamente la più conveniente e quindi anche più appetibile tra tutte quelle che abbiamo segnalato: solo 270 euro.

Questa lettiera che potremmo anche definire “lettiera robot” ha le stesse funzioni di base di quelle più costose: di base è un sistema che consente di ridurre al minimo la manutenzione della sabbia del gatto, filtrando lo sporco provocato dai bisognini del vostro felino e quindi, idealmente, consentendo una larga autonomia al vostro fedele amico.

Costruita come una piccola “tana” dove il gatto si sentirà protetto e sicuro, ha sul fondo la classica sabbia autoaglomerante. Quando il gatto l’avrà usata, la parte inferiore dove si trova la sabbia, la parte interna ruoterà chiudendo l’accesso e nello stesso tempo pulirà la sabbia.

In pratica, ruotando, la sabbia finirà in una tasca interna che filtrerà lo sporco trattenendolo e trasferendolo in un sacco. La sabbia ancora pulita passerà attraverso la griglia e verrà riposizionata sul fondo della lettiera.

Qui sotto trovato un video che mostra nel dettaglio il funzionamento e permette di farsi un’idea del sistema utilizzato.

La lettiera è ottimizzata per ridurre la manutenzione. Lo spazio all’interno del secchio è di 65 litri e la capacità di stoccaggio della lettiera è di 9 litri, con un design ad ingresso basso. È composto solo da due parti, il serbatoio della lettiera per gatti e la base, che sono molto comode da montare e smontare. Facile anche da lavare.

La lettiera svolge funzione deodorante mediante un sistema ionico, senza materiali di consumo.

Interessante la connessione alla rete e ad una specifica app. Una volta collegata alla rete (solo WiFi 2.4G) e controllata da remoto tramite APP, permette di monitorare la frequenza di utilizzo dei gatti e lo stato della lettiera nella lettiera scatola sempre e ovunque. C’è anche un sensore di prossimità che vi dice quando il gatto si avvicina o entra dentro alla lettiera.

Il prezzo è molto più basso di quello di altri prodotti concorrenti: 265€