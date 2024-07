Chrome scansionerà prima del download i file compressi con password alla ricerca di malware

Pubblicità

Google sta integrando una importante novità in Chrome, offrendo la scansione contro il malware dei file compressi, anche quando questi sono cifrati con password, funzionalità utile per individuare file potenzialmente pericolosi o malevoli prima di scaricarli dal web.

“Abbiamo sostituito il precedente messaggio di avviso con un messaggio più dettagliato, con comunicazioni più sfaccettate sulla natura del pericolo, aiutando gli utenti a prendere decisioni più informate”, spiegano Lasika Bawa, Lily Chen e Daniel Rubery del Chrome Security Team.

A tal fine, Big G ha previsto avvisi più dettagli tenendo conto, tra le altre cose, di un sistema di valutazione del rischio basato sull’intelligenza artificiale e attingendo al servizio Safe Browsing.

L’utente che proverà a scaricare un file, potrà ricevere avvisi separati per il download di file “sospetti” (basati su verdetti a bassa confidenza e rischio sconosciuto) e file “pericolosi” (verdetti ad alta confidenza e alto rischio di danno).

Gli avvisi appaiono con modalità maggiormente visibili rispetto alle tradizionali notifiche. Nel caso di archivi protetti con password (es. file .zip o .7z o RAR), è possibile attivare la modalità di Protezione Avanzata in Safe Browsing (click sul proprio account > gestione account Google > Sicurezza > e impostare su “on” la funzione “Gestione navigazione sicura avanzata”): Chrome chiederà l’inserimento della password per verificare (mediante server di Google) l’archivio prima dello scompattamento.

Google afferma che i file e le password sono eliminati dopo la scansione e che raccoglie dati esclusivamente per migliorare la protezione di tutti gli utenti.

Anche senza attivare la protezione avanzata, verrà richiesta la password degli archivi compressi e cifrati; i questo caso, sia il file che la password rimarranno sul dispositivo locale, e solo i metadati del contenuto dell’archivio verranno confrontati con il database di Safe Browsing.

Per “File pericoloso”, Chrome intende un malware (software dannoso) o un software ingannevole che potrebbe apportare modifiche indesiderate al dispositivo o al computer; per “File sospetto”, Chrome intende n file “insolito o sconosciuto” o un file che potrebbe tentare di eludere il rilevamento, ad esempio nascondendo malware o virus all’interno di file di archivio come file ZIP o RAR.

Se non chiudete il browser Chrome da un po’ di tempo, potreste notare un aggiornamento in sospeso: in altro a destra fate click su “Altro” (l’icona con i tre puntini verticali): se è presente un aggiornamento in sospeso, l’icona sarà di colore verde (è stato reso disponibile un aggiornamento meno di 2 giorni fa), arancione (è stato reso disponibile un aggiornamento circa quattro giorni fa) o rosso (è stato reso disponibile un aggiornamento almeno una settimana fa).

Ovviamente è sempre possibile scaricare e installare Chrome da zero partendo da questo indirizzo