Square supporterà Tap to Pay su iPhone entro quest’anno

Square ha annunciato che porterà il supporto per la funzione Tap to Pay di Apple su iPhone all’interno della sua app esistente utilizata dai punti vendita, consentendo così agli esercenti di ricevere pagamenti contactless tramite iPhone, senza dover utilizzare alcun hardware aggiuntivo.

La funzione, che Apple ha annunciato nel mese di febbraio, consente essenzialmente agli utenti di trasformare un iPhone in un terminale di cassa, pronto per ricevere direttamente pagamenti contactless, effettuati tramite carte di credito abilitate, oppure direttamente da un altro iPhone usato con Apple Pay. Ora Square, in aiticipo su tutti, riferisce che sta portando il supporto per la funzione alla sua app iOS.

Utilizzando solo l’app Square POS e un iPhone, i venditori saranno in grado di accettare pagamenti contactless senza soluzione di continuità e sicuramente con Tap to Pay su iPhone

La società di pagamento ha aggiunto che la funzione si baserà sulle funzionalità esistenti di Square, tra cui programmi di marketing e fidelizzazione, gestione dell’inventario dei prodotti e strumenti di business banking.

Square afferma che la nuova funzione Tap To Pay verrà lanciata più avanti nel corso di questo 2022, ma attiverà un programma di accesso anticipato per alcuni commercianti selezionati a partire da questo martedì. Al momento del lancio, Apple ha affermato che Stripe sarebbe stato uno dei primi partner a supportare Tap to Pay su iPhone: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.

Square è un attore dominante nel mercato dell’elaborazione dei pagamenti in presenza, mentre Stripe è maggiormente focalizzata sull’e-commerce e sui pagamenti online. Ora che Square ha annunciato anche il supporto Tap to Pay, una parte significativa del mercato dei sistemi di pagamento aziendali avrà la possibilità di passare per tale funzione.

Finora la funzione Apple Tap to Pay è stata impiegata esckusivamente da Apple, prima in prova all’interno dell’Apple Store presso Apple Park a Cupertino, e successivamente estesa agli altri Apple Store in USA. Per una guida completa su come usare Apple Pay in Italia rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.