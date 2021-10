Il cavetto universale USB-C è una buona cosa o no?

La prima volta che in Europa si è cominciato a parlare di standard unico per i telefoni Apple non era l’unica a fare altro. C’erano spinotti di tutti i tipi, con differenti varianti di micro e mini USB o cavetti proprietari. E Apple aveva il suo connettore Dock a 32 pin. Lo standard USB-C non esisteva e infatti l’Unione europea pensava a una micro-USB per tutti.

Avanti veloce, Apple ha introdotto il cavetto Lightning, che si basa su una tecnologia completamente differente rispetto a USB-C, più lenta e più flessibile. E infatti man mano che i dispositivi mobili di Apple diventano più potenti, capaci e veloci, “migrano” a USB-C come ha fatto da ultimo iPad mini di sesta generazione.

Ma non i telefoni e certamente non gli accessori, dalle custodie per AirPods ai vari oggetti che si ricaricano con Lightning. E intanto l’Unione europea è arrivata, con i tempi delle istituzioni e della politica, un’idea più o meno chiara su cosa vuole: un cavetto solo e quel cavetto deve essere USB-C.

Apple è forse una delle pochissime se non l’unica azienda che si oppone. E anzi: ha passato i caricabatterie da USB-A a USB-C lato spinotto, con cavetto rimovibile (e lo ha fatto adesso anche per Apple Watch) e ha tolto i caricabatterie dalle scatole, portando la tecnologia a uno stato di sostanziale stallo. Se uno vuole, usa il cavetto nella scatola con il suo vecchio caricabatterie Apple oppure Android oppure quello che vuole. Un cavetto USB-C da un lato e Lightning dall’altro ce l’ha anche con iPhone 12 (il primo senza caricabatterie di serie) e iPhone 13.

Cosa succederebbe se Apple dovesse cambiare presa non nei caricabatterie ma nei telefoni? La prima risposta di Apple è di principio: verrebbe ammazzata la possibilità di innovare. Lightning ha un profilo più basso di USB-C e permette di fare tutto in meno ingombro. Probabilmente si potrebbe passare a telefoni solo con ricarica wireless per induzione, ma chissà, ci vorrebbe tempo e ci sarebbero altri problemi.

Sicuramente il risultato è che l’innovazione nel settore dei cavetti stagnerebbe, e sarebbe un problema perché gli USB-C si sono trasformati da un’ottima idea a un vero e proprio incubo. Non avendo uno standard unico, e potendo sostanzialmente funzionare in modi molto diversi, spesso sono venduti a basso prezzo con funzionalità castrate nella trasmissione dei dati o con scarsa capacità di alimentare i dispositivi. Senza parlare del problema dei cavi non autorizzati e di bassa qualità, che costano un euro ma poi ti bruciano il telefono.

Man mano che le polemiche si susseguono, se uno prova a guardare l’idea dell’Unione europea con gli occhi di chi vuole innovare e ci tiene a fare un lavoro fatto per bene (e non si può dire che sia così per tutti i produttori sul mercato) vede che la decisione presa in Europa è letteralmente lunare. Obbligare tutti a usare lo stesso tipo di spinotto è concettualmente simile a obbligare tutti a usare lo stesso tipo di processore o lo stesso formato di schermo.

Si può fare, ci sono certamente motivi razionali per farlo, ma è contrario all’idea di un libero mercato in cui la base dell’innovazione sia alimentata dalla concorrenza. Se tutti devono fare le stesse cose con gli stessi componenti, dove finisce l’innovazione? Ecco perché arrivare a questo standard è complicato: è contemporaneamente comodo, facile, ma è anche una trappola che rischia di rendere completamente congelata l’innovazione in questo settore.

E se tutti i telefoni diventassero wireless così come oggi sono senza spinotto audio, a parte i basso di gamma? Sarebbe un vantaggio probabilmente, sino a che qualcuno non chiederebbe di avere la stessa ricarica per tutti e torneremmo punto e d’accapo. Vedremo cosa succederà allora.