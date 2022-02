LG chiude il business dei pannelli solari

LG Electronics chiude il business dei pannelli solari. La decisione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella sera del 22 febbraio. La decisione arriva mentre le incertezze nel business globale dei pannelli solari continuano ad aumentare a causa di una serie di fattori, tra cui l’intensificazione della concorrenza sui prezzi e l’aumento del costo delle materie prime.

L’azienda riferisce che continuerà a mantenere attivo il servizio di assistenza per gli attuali clienti e partner per un certo periodo di tempo dopo che la chiusura dell’attività sarà stata completata. La stessa produzione di pannelli solari continuerà fino al secondo trimestre di quest’anno per garantire uno stock adeguato al futuro servizio di supporto.

LG riferisce ancora che “lavorerà insieme ai propri fornitori e ai propri business partner durante il processo di chiusura del business”. LG Business Solutions (BS) Company, che gestisce il business dei pannelli solari, ha fatto sapere che riorganizzerà il proprio portfolio prodotti intorno ai suoi pilastri: Information Technology (IT) e Information Display (ID). L’azienda mira ad accelerare la crescita delle diverse gamme di prodotti avanzati e servizi su misura.

L’azienda ha riferito ancora che sfrutterà la propria esperienza nelle energie rinnovabili “per offrire valore aggiunto ai propri clienti”, che intende concentrersi sui settori in crescita e inserirsi “in una nuova era di sostenibilità” attraverso prodotti e soluzioni in rapida evoluzione, tra cui Energy Storage System (ESS), soluzioni di gestione dell’energia e altri progressi ancora da annunciare. La chiusura del business dei pannelli solari sarà completata entro il 30 giugno.

Poco tempo addietro la divisione LG Solar di LG Electronics ha presentato la gamma prodotti 2022 per il mercato residenziale: i pannelli solari LG NeON H+ e LG NeON H+ Black, sono moduli che sfruttano la tecnologia proprietaria Gap-free per aumentare l’efficienza energetica. Le celle “half-cut” permettono di aumentare la resistenza agli impatti esterni e allo stress termico, mentre l’eliminazione degli spazi vuoti tra le celle era stata indicata come un vantaggio in termine di design più elegante e levigato.