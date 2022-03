LG lavora sui display OLED per iPad e MacBook

LG sta lavorando per fornire ad Apple pannelli OLED per due modelli di iPad futuri, per poi passare a display più grandi per il primo MacBook OLED dell’azienda intorno al 2025. Così riferisce The Elec, secondo cui LG Display mira a fornire ad Apple pannelli OLED Gen 8.5 per il primo MacBook OLED. Si dice che il lancio del dispositivo sia previsto “intorno al 2025”.

LG sta valutando il processo per la produzione di pannelli OLED Gen 8.5 nella sua struttura di Paju dal dicembre 2021. La procedura di valutazione richiederà presumibilmente fino a un anno per essere completata. Rapporti precedenti avevano indicato che la fabbrica di LG a Paju, in Corea del Sud, risultava essere determinante nei piani di Apple per offrire iPad con display OLED, così come potrebbe esserlo per incrementare l’offerta di display OLED per i futuri modelli di iPhone.

The Elec ha anche spiegato che LG sta pianificando di utilizzare le sue linee di produzione OLED Gen 6 per i modelli di iPad da 11 e 12,9 pollici, che debutteranno prima del primo MacBook OLED.

Nelle scorse ore, il noto analista Apple Ming-Chi Kuo ha twittato che il lancio del primo MacBook Apple con display OLED dipenderà dal lancio di modelli di iPad OLED da 11 e 12,9 pollici nel 2024:

Si ritiene che LG stia pianificando di iniziare la produzione industriale di pannelli OLED LTPO per iPad tra il 2023 e il 2024, rendendo plausibile il presunto periodo 2025 per il lancio del primo MacBook OLED

E così, i tablet della Mela fungeranno da banco di prova per LG nella produzione di pannelli OLED che possano soddisfare gli alti standard qualitativi di Apple.

Ricordiamo che lo scorso anno LG Display ha chiuso gli impianti dedicati alla produzione di pannelli LCD per iPhone e chiuso la sua divisione smartphone. L’azienda ha nel frattempo deciso di ristrutturare la propria attività per dedicarsi ai pannelli OLED accelerando l’espansione dei relativi impianti produttivi con l’obiettivo di rafforzare tra l’altro la presenza nell’ambito della catena di distribuzione dei produttori che lavorano per Apple.