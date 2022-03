Netflix vuole più soldi dagli scrocconi di account

Netflix sta per fare qualcosa di concreto nei confronti di chi condivide l’account in barba alle regole della piattaforma di streaming. Una prima avvisaglia di quanto stava per accadere si era già avuta l’anno scorso quando la società, tramite una notifica inviata sui dispositivi, chiedeva di smettere a tutte quelle persone che scroccavano dagli account Netflix di altri. Oggi invece l’azienda ha annunciato un approccio più morbido nei confronti di questa situazione.

Farà un test in Cile, Costa Rica e Perù, dove chiederà agli abbonati di pagare un extra per poter condividere l’account con altre persone al di fuori della propria famiglia. Si parla di massimo due “sottomembri” per account e per i quali il proprietario sborserà mensilmente 2,99 dollari per ciascuno: ciò consentirà ai due di avere un accesso separato, con tanto di profilo Netflix dedicato e consigli personalizzati sui contenuti che gli potrebbero piacere.

«Da sempre semplifichiamo la condivisione dei profili Netflix alle persone che vivono insieme attraverso funzioni come la separazione dei profili e un maggior numero di stream per i piani Standard e Premium» ha dichiarato Chengyi Long, direttore di Netflix Product Innovation attraverso un post sul blog «Sebbene queste funzioni siano state estremamente popolari, hanno anche creato una certa confusione riguardo a quando e come Netflix può essere condiviso».

Netflix – si legge – consentirà inoltre agli abbonati di trasferire i profili individuali su account completamente separati, in modo da poter mantenere intatta la propria coda di visualizzazione e i consigli personalizzati. Per ora come dicevamo si farà una prova nei tre paesi sopracitati e, se il test dovesse dare i risultati sperati, è possibile che la nuova commissione verrà estesa anche nel resto del mondo.

Se non altro è curioso che Netflix abbia impiegato così tanto tempo per fare qualcosa di concreto in merito alla condivisione degli account, una pratica che sebbene sia esplicitamente vietata nei termini del servizio, viene fatta comunque. Dopo aver aumentato i prezzi i Nord America all’inizio di quest’anno e, nel corso degli anni, un po’ in tutti i paesi in cui la piattaforma è disponibile – ad esempio in Italia dal 2017 il prezzo dell’abbonamento base è fermo a 7,99 euro, mentre quello dei pacchetti standard e premium sono gradualmente aumentati nel 2019 e nel 2021 – sarà difficile stupirsi se Netflix dovesse cominciare a chiedere l’ennesima commissione aggiuntiva.

