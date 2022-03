“Election” è un nuovo spot dedicato all’iPad Air

Apple ha diffuso un nuovo spot dedicato all’iPad Air. Il titolo dello spot è “Election” e mostra un gruppo di studenti che usano l’iPad Air per creare una campagna pubblicitaria per le elezioni scolastiche, evidenziando l’uso di fotocamera, Apple Pencil, connettività 5G, app di messaggistica, Magic Keyboard e altro ancora.

I ragazzi che si vedono nello spot si mettono all’opera sfidandosi in vari modi nella campagna pubblicitaria, sfruttando in tutti i modi l’iPad. Lo spot termina con la tagline “Your next computer is not a computer” (il tuo prossimo computer, nonè un computer), già vista in altri spot.

iPad Air è stato recentemente aggiornato con on il chip M1, nuova fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo, connettività wireless più veloce, RAM e altro ancora (qui un confronto tra Pad Air 5 2022 vs iPad Pro 2021).

I modelli Wi-Fi di iPad Air hanno un prezzo a partire da €699, mentre quelli Wi-Fi + Cellular partono da €869. L’iPad Air 2022 con capacità di 64GB e 256GB, è disponibile in grigio siderale, galassia, rosa, viola e blu.