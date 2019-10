LG sconta fino a 600 euro sull’acquisto di una TV OLED 2019 con Homekit, Alexa e Assistente Google

Siete indecisi nella scelta tra un OLED o un modello più tradizionale LED con tecnologie Nanocell o QLed o dal prezzo paragonabile? Dal 1 ottobre all’8 novembre 2019, LG vi aiuta con un sconto: offre un rimborso fino a 600 euro sull’acquisto di un nuovo LG OLED TV 2019.

Ecco tutti i dettagli sull’offerta, i modelli validi e gli sconti possibili.

In particolare, per poter rientrare nell’iniziativa e beneficiare di un vero e proprio cash back, i clienti dovranno scegliere un TV OLED di LG con taglio da 77 pollici, modelli OLED77W9 – OLED77C9. Quest’ultimi avranno diritto allo sconto più elevato, pari per l’appunto a 600 euro.

Chi sceglierà, invece, un OLED TV da 65 pollici, modelli OLED65W9, OLED65E9, OLED65B9, OLED55E9, avrà diritto ad un rimborso di 400 euro, mentre per quelli che preferiranno un 55 pollici, modelli OLED55C9 e OLED55B9, è previsto il cashback di 200 euro. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’iniziativa raggiungibile a questo indirizzo che presenta anche tutti i negozi sul territorio o online che supportano l’iniziativa.

La tecnologia OLED di LG è ben apprezzata nel palcoscenico delle TV di fascia alta, in grado di proporre immagini reali grazie ai neri intensi. La società, peraltro, continua nel suo impegno di migliorare la qualità audio, senza mai rinunciare a un design accattivante, raggiunto grazie allo spessore millimetrico e a materiali e finiture di pregio, che completano l’offerta per un livello di intrattenimento da salotto particolarmente elevato.

La nuova gamma OLED 2019 è caratterizzata dall’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, che contribuisce al miglioramento della qualità di immagine, con tecnologie AI Picture e AI Brightness, oltre che all’AI Sound e alla user experience con AI Smart.

In tutti gli LG OLED TV 2019 sono presenti i nuovi processori α di seconda generazione, il supporto a Dolby Vision e porte HDMI 2.1 per la visualizzazione di contenuti 4K nativi a una velocità di 120 fotogrammi al secondo. Inoltre, i modelli 2019 hanno integrata la compatibilità con piattaforme di terze parti come Google Assistant, Amazon Alexa e Apple Airplay 2, oltre che supportare Apple HomeKit, garantendo in questo modo la massima connettività con i dispositivi più diffusi in Italia, per integrarsi perfettamente all’interno della casa smart.