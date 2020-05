LG Wing sarà un Android sorprendente con schermo rotante

LG Electronics ha annunciato l’arrivo in Italia dello smartphone V60 ThinQ 5G, l’ultimo modello presentato a febbraio della serie V del costruttore, dotato di connettività 5G e comparti audio, video e foto migliorati e schermo OLED da 6,8″: in queste stesse ore in rete circolano le prime anticipazioni di LG Wing, un terminale Android in arrivo più avanti quest’anno che sembra offrirà design e form factor originali grazie alla presenza di due schermi, di cui uno rotante.

Il nuovo top di gamma offre registrazione di video in 8K, comprende un obiettivo principale da 64MP che il produttore garantisce “capace di scattare foto luminosissime anche di notte”, un obiettivo ultra-grandangolare e un sensore Time of Flight (ToF). Sul versante audio il produttore ha implementato quattro microfoni “ad alta sensibilità”, per registrare suoni provenienti da diverse direzioni; la funzione Voice Bokeh permette di enfatizzare la voce principale attenuando i rumori di fondo, mentre la modalità ASMR promette di cogliere “anche il più flebile bisbiglio” triplicando la sensibilità dei microfoni. Lo smartphone è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 865 abbinato al chip modem Qualcomm X55 5G e di una batteria da 5.000 mAh.

Il doppio schermo permette di usare due app simultaneamente, una su ciascuno schermo. Il dorso è nervato per una presa più sicura; offre anche un display esterno da 2,1 pollici, per visualizzare le notifiche principali. Il prezzo di listino è di 999,90 euro.