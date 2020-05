Apple precisa le misure anti Covid-19 per la sicurezza dei fornitori

Apple ha condiviso nelle scorse ore un documento che dettaglia i piani della società per aumentare la sicurezza e la protezione nella sua catena di approvvigionamento mondiale a seguito dell’epidemia di coronavirus.

Firmato da Sabih Khan, vicepresidente senior delle operazioni di Apple, il documento descrive nello specifico le modifiche che Apple ha apportato per proteggere i suoi partner della catena di fornitura, come la stretta aderenza alle norme sul distanziamento sociale, la limitazione della densità degli operai e gli screening sanitari:

La pandemia non ha risparmiato alcun paese e vogliamo ringraziare tutti i nostri fornitori in tutto il mondo per il loro impegno, la flessibilità e la cura per i loro team, mentre ci troviamo ad affrontare gli impatti complessi e in rapida evoluzione del COVID-19. Fin dall’inizio, abbiamo lavorato con i nostri fornitori per sviluppare ed eseguire un piano che mettesse al primo posto la salute delle persone. Migliaia di dipendenti Apple hanno lavorato instancabilmente per eseguire quel piano in collaborazione con i nostri fornitori in tutto il mondo