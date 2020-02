LG V60 ThinQ 5G migliora tutto, brilla per video 8K e Voice Bokeh

Come atteso già negli scorsi giorni, LG presenta il suo nuovo top di gamma LG V60 ThinQ 5G, un annuncio senza dubbio destinato per il Mobile World Congress, edizione quest’anno cancellata per Coronavirus. Ricordiamo che solo pochi giorni fa LG ha presentato i nuovi terminali della serie K del 2020 con 5 fotocamere a bordo.

Le specifiche sono da vero top di gamma Android: LG V60 ThinQ 5G funziona con il più recente e potente processore Qualcomm Snapdragon 865, lo stesso già impiegato anche nei Galaxy S20, affiancato dal chip modem Qualcomm Snapdragon X55 che supporta la connettività 5G. La configurazione hardware prevede 8GB di memoria RAM e uno spazio di archiviazione da 256GB espandile fino a 2 terabyte tramite schedina microSD.

Il design semplice e pulito è in linea con quello dei modelli precedenti, ma il costruttore ha ampliato lo schermo che ora è di ben 6,8” OLED con rapporto 20.5:9, risoluzione di 2.460 x 1.080 pixel a elevata densità di 395 pixel per pollice. Migliorata anche l’integrazione vetro metallo dello chassis, ora anche con bordi laterali più curvi.

I miglioramenti nel comparto foto e video portano per la prima volta la registrazione in risoluzione 8K su un terminale LG. Sul retro tre fotocamere: quella principale da 64 megapixel, un grandangolo da 13 megapixel e anche un sensore di profondità a tempo di volo battezzato Z Camera.

Particolarmente curato il comparto audio: LG V60 ThinQ 5G mette a disposizione 4 nuovi microfoni ad alta sensibilità per registrare i suoni provenienti da diverse direzioni, per audio realistico indipendentemente dai rumori ambientali. La funzione Voice Bokeh permette di enfatizzare la voce principale attenuando notevolmente i rumori di fondo, mentre la modalità ASMR permette di catturare ogni minimo suono aumentando la sensibilità dei microfoni.

Lo smartphone eredita LG 3D Sound Engine, tecnologia di elaborazione audio introdotta per la prima volte nei televisore OLED LG: riconosce il tipo di contenuto per riprodurlo in maniera più cinematografica. Grazie alla batteria da 5.000 mAh il costruttore assicura una lunga autonomia, anche quando si sfruttano le connessioni 5G per lo streaming di film, contenuti e videogiochi online. Come per il modello precedente anche il nuovo LG V60 ThinQ 5G mette a disposizione l’accessorio LG Dual Screen che aggiunge un secondo schermo da 6,8” per usare due app in contemporanea, migliorare produttività, visione di film e video, contenuti e giochi. Il nuovo schermo secondario mette ora a disposizione anche un piccolo display esterno da 2,1 pollici per avere sempre sott’occhio data, ora, notifiche, percentuale della batteria, notifiche e altre informazioni utili senza dover aprire il terminale.

Il nuovo LG V60 ThinQ 5G sarà disponibile in Nord America, Europa, Asia e anche in Italia a partire da aprile: il prezzo non è ancora stato comunicato. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di LG sono disponibili da questa pagina.

