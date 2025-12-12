Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Audio / Video / TV / Streaming » Apple Original Film produrrà una trasposizione de “L’insegnante” di Freida McFadden
Audio / Video / TV / Streaming

Apple Original Film produrrà una trasposizione de “L’insegnante” di Freida McFadden

Di Mauro Notarianni
La copertina de
La copertina de "L'insegnante" di Freida McFadden

Spenser Cohen & Anna Halberg hanno venduto a Apple una proposta di adattamento di “The Teacher” (in italiano “L’insegnante“), bestseller di Freida McFadden (autrice da oltre 10 milioni di copie, sempre presente nelle classifiche dei romanzi più venduti) in cui “la vendetta è la chiave”.

A riferirlo è il sito Deadline spiegando che il duo stesso si occuperà dell’adattamento del romanzo.  Brian Kavanaugh-Jones lo produrrà per Range; Halberg e McFadden saranno i produttori esecutivi e gli Apple Studios saranno utilizzati per la produzione.

Libro intrigante

Di seguito la descrizione del romanzo (disponibile anche in italiano su Amazon con copertina flessibiel o in formato Kindle): “Eve ha una vita apparentemente perfetta. Ogni giorno si sveglia, bacia suo marito Nate e va a insegnare matematica al liceo locale. Tuttavia, l’anno scorso, la scuola è stata scossa da uno scandalo che coinvolgeva un insegnante e la studentessa Addie. Eve, però, teme che dietro queste brutte voci ci sia molto di più. Non ci si può fidare di Addie. Mente. Fa del male alle persone e rovina le loro vite. Almeno, questo è quello che dicono tutti. Ma nessuno conosce la vera Addie. Nessuno conosce i segreti che potrebbero distruggerla. E Addie farà ogni cosa in suo potere per mantenere il silenzio”.

Cohen e Anna Halberg sono noti soprattutto per avere scritto e diretto nel 2014 “Tarot” (titolo in italiano adattato come “La Profezia del male”), al loro esordio alla regia, adattamento cinematografico del romanzo Horrorscope di Nicholas Adams, co-autore della sceneggiatura.

La copertina americana di "The Teacher" di Freida McFadden
La copertina americana di “The Teacher” di Freida McFadden

Tutto su Apple TV

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme di streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili da questa pagina di macitynet.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli per i tuoi regali

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Action sfida i colossi tech: musica di altissima qualità ad un prezzo ridicolo

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.