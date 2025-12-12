Apple Original Film produrrà una trasposizione de “L’insegnante” di Freida McFadden

Spenser Cohen & Anna Halberg hanno venduto a Apple una proposta di adattamento di “The Teacher” (in italiano “L’insegnante“), bestseller di Freida McFadden (autrice da oltre 10 milioni di copie, sempre presente nelle classifiche dei romanzi più venduti) in cui “la vendetta è la chiave”.

A riferirlo è il sito Deadline spiegando che il duo stesso si occuperà dell’adattamento del romanzo. Brian Kavanaugh-Jones lo produrrà per Range; Halberg e McFadden saranno i produttori esecutivi e gli Apple Studios saranno utilizzati per la produzione.

Libro intrigante

Di seguito la descrizione del romanzo (disponibile anche in italiano su Amazon con copertina flessibiel o in formato Kindle): “Eve ha una vita apparentemente perfetta. Ogni giorno si sveglia, bacia suo marito Nate e va a insegnare matematica al liceo locale. Tuttavia, l’anno scorso, la scuola è stata scossa da uno scandalo che coinvolgeva un insegnante e la studentessa Addie. Eve, però, teme che dietro queste brutte voci ci sia molto di più. Non ci si può fidare di Addie. Mente. Fa del male alle persone e rovina le loro vite. Almeno, questo è quello che dicono tutti. Ma nessuno conosce la vera Addie. Nessuno conosce i segreti che potrebbero distruggerla. E Addie farà ogni cosa in suo potere per mantenere il silenzio”.

Cohen e Anna Halberg sono noti soprattutto per avere scritto e diretto nel 2014 “Tarot” (titolo in italiano adattato come “La Profezia del male”), al loro esordio alla regia, adattamento cinematografico del romanzo Horrorscope di Nicholas Adams, co-autore della sceneggiatura.

Tutto su Apple TV

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme di streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili da questa pagina di macitynet.