Lo spot “Bounce” con AirPods Apple premiato agli ADC awards

“Bounce”, spot di Apple dedicato agli AirPods, ha ottenuto un importante riconoscimento nel corso della 99a edizione dei premi ADC (Art Director’s Club) per l’advertising, con due riconoscimenti “Gold Cube” in due diverse categorie (“Craft in video” e “Branded Content”).

Lo spot di Apple è stato presentato lo scorso anno; in questo si vede un uomo annoiato che esce di casa indossando gli AirPods‌ e comincia a saltellare per la città, rimbalzando su oggetti vari che incontra per strada e che sembrano improvvisamente essere tutti morbidi ed elastici. Il brano che si sente nello spot è “I Learnt Some Jazz Today” di Tessellated.

Lo spot è stato creato dall’agenzia TBWA\Media Arts Lab, partner di Apple di lunga data e sul sito della manifestazione che premia le pubblicità è possibile vedere un dietro le quinte che mostra la costruzione della città che si vede nella pubblicità, trampolini e marchingegni vari usati per creare gli effetti speciali, realizzati “in camera”, in altre parole in modo fisico e tangibile, veri e propri effetti meccanici e non effetti speciali realizzati in computer-grafica.

Un “Silver Cube award” è stato assegnato a Apple per “Airpods Pro” creato dell’agenzia TBWA\Media Arts Lab / Los Angeles e Apple / Cupertino; è stata premiata la sigla di apertura della serie “The Morning Show” con un “Bronze Cube award”, e un diverso “Bronze Cube award” è stato assegnato anche allo spot “Snowbrawl“.