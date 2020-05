Facebook Messenger vi avviserà delle potenziali truffe online

Oltre a spingere sul palcoscenico delle videochiamate, Facebook vuole rendere più difficile la vita ai truffatori che tentano di ingannare ignari utenti. Il social network sta lanciando una nuova funzionalità per Messenger che mostrerà un popup in-app quando una persona riceve un messaggio da qualcuno che potrebbe tentare di truffare o che possa anche semplicemente inviare messaggi “potenzialmente dannosi”.

L’app cercherà messaggi potenzialmente sospetti da parte di estranei, con l’obiettivo di rilevare potenziali truffe, tentativi di imitazione e messaggi di adulti destinati a utenti di età inferiore ai 18 anni.

Per i minori, Facebook mostrerà l’avviso quando ricevono un messaggio da un adulto che non conoscono. Il messaggio di allerta, spiega la società, dovrebbe “educare le persone di età inferiore ai 18 anni a essere cauti quando interagiscono con un adulto che potrebbero non conoscere”.

Facebook Messenger utilizzerà lo stesso tipo di avviso per bloccare potenziali truffatori, avvisando gli utenti di “diffidare delle richieste di risarcimento in denaro” quando ricevono un messaggio da qualcuno con cui non sono già amici. Allo stesso modo, l’app cercherà anche i messaggi che provengono da account fake, che potrebbero spacciarsi per amici.

Rilevare questo tipo di comportamenti è diventato particolarmente importante per Facebook, poiché si sposta verso un futuro in cui i messaggi saranno crittografati per impostazione predefinita. Alcuni sostenitori della sicurezza hanno criticato tale piano, affermando che darà a Facebook meno possibilità di stanare i malviventi.

Facebook afferma che “ha progettato questa funzione di sicurezza per funzionare con la crittografia completa dei messaggi” e osserva che il sistema sarà alimentato dalla tecnologia di apprendimento automatico, che esamina il comportamento generale degli utenti, piuttosto che il contenuto dei messaggi stessi.