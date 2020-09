Logitech Folio Touch è la cover tuttofare per iPad Air 4

Anche per i nuovi tablet di Cupertino presentati il 15 settembre Logitech è tra i primissimi costruttori a presentare accessori in grado di sfruttarne appieno funzioni e potenzialità, in particolare con Logitech Folio Touch per iPad Air 4. Oltre a proteggere completamente il tablet, inclusi retro, lati e spigoli, questa cover è progettata per funzionare in quattro configurazioni per scrittura, disegno, lettura e visioni di filmati.

In modalità scrittura mette a disposizione tasti di dimensioni standard, una tastiera che il costruttore paragona per qualità, risposta alla digitazione e dimensioni a quella dei computer portatili. I tasti sono retro illuminati con regolazione automatica dell’intensità della luce in base all’ambiente in cui l’utente si trova. La prima riga in alto include 14 tasti funzioni tipici delle tastiere per dispositivi Apple, per accesso diretto e regolazione al volo di luminosità, controlli multimediali, volume, regolazione retroilluminazione, blocco, home page e altro ancora.

Più in basso è presente il trackpad che permette di effettuare scorrimenti e gesture, incluse quelle multi touch, con il supporto per le funzioni disponibili fin da iPadOS 13 e ora anche con il nuovo iPadOS 14 appena rilasciato da Apple. Per il funzionamento della cover tastiera non è necessaria la ricarica perchè grazie a Smart Connector è alimentata direttamente da iPad.

In modalità lettura la tastiera si ripiega completamente dietro al tablet per impugnare il tutto comodamente. Invece per la visione di film tastiera e cover fungono da sostegno per appoggiare il tablet su tavoli e piani per la visione di video e film a mani libere. Infine nella modalità per disegnare la cover offre un angolo di inclinazione ideale per utilizzare lo schermo con Apple Pencil oppure con Logitech Crayon.

Indipendentemente dalla scelta dell’utente per lo stilo, Logitech Folio Touch per iPad Air 4 offre un vano per ospitarlo, oltre allo spazio libero su un lato del tablet per l’aggancio magnetico e la ricarica di Apple Pencil. Nel momento in cui scriviamo Logitech Folio Touch per iPad Air 4 è stata presentata sul mercato USA al prezzo di 160 dollari, circa 135 euro, con disponibilità dal mese di ottobre, un prezzo molto più abbordabile di Apple Magic Keyobard. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Logitech sono disponibili da questa pagina.

Tutte le novità presentate da Apple nell’evento del 15 settembre sono riassunte in un solo articolo di macitynet. Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad, Mace Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur, Apple Watch 7 e tvOS 14 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.