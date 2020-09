L’Apple Watch 6 Amazon lo consegna prima di Apple

Chi vuole mettersi al polso un Apple Watch 6 o un Apple Watch SE nel più breve tempo possibile dovrebbe comprarlo su Amazon. Nel momento in cui scriviamo sono tutti promessi con consegna entro il 21 settembre, quindi addirittura prima di chi li acquista su Apple Store, dove in alcuni casi le spedizioni sono già slittate perfino a metà novembre.

Il venditore è sempre lo stesso, Apple, quindi c’è la certezza di acquistare un prodotto nuovo e genuino con l’ulteriore affidabilità di Amazon per quanto riguarda le spedizioni e le politiche dei resi (di tutti i vantaggi nel comprare prodotti Apple su Amazon ne abbiamo già ampiamente discusso in quest’altro articolo).

Va inoltre considerato il fatto che almeno in questa prima fase le scorte di Apple Watch 6 saranno sempre molto poche vista l’alta richiesta che sta avendo lo smartwatch. Oltre alla maggiore potenza, ad attrarre ci sono le due nuove colorazioni della cassa, blu oppure rossa (PRODUCT) RED, ma soprattutto la funzionalità di monitoraggio della saturazione del sangue direttamente dal polso, un parametro che se già controllarlo può rivelarsi utile in condizioni normali, in questo periodo di pandemia di coronavirus è ancora più importante da tenere d’occhio (come spiegatovi in passato in questo articolo).

Su Apple Store al momento le versioni più economiche di Apple Watch 6 non arrivano prima di fine mese mentre Amazon, come dicevamo, promette la consegna per lunedì 21 settembre. Poco fa vi abbiamo già spiegato che al momento, su Amazon, non è possibile acquistare i nuovi Apple Watch con il rinnovato cinturino Solo Loop, né è possibile comprare separatamente questo cinturino, ma è comunque possibile acquistare l’Apple Watch su Amazon e il cinturino, a parte, su Apple Store, dove le consegne per questo accessorio sono invece piuttosto rapide. Anche perché se si compra oggi Apple Watch 6 in combinazione con il bracciale Solo Loop su Apple Store, stando alle tempistiche riportate al momento dal negozio, nella peggiore delle ipotesi non verrà recapitato prima del 20 novembre.

Gli Apple Watch SE invece, sempre su Apple Store, non arrivano prima dell’8 ottobre, mentre Amazon stima sempre la consegna entro lunedì 21 settembre, indipendentemente dal bracciale che lo accompagna.