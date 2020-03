Logitech Powered è la soluzione di ricarica 3 in 1 per iPhone, Apple Watch e AirPods

Logitech sembra non voler far rimpiangere AirPower di Apple, la dock di ricarica 3-in-1 annullata tempo addietro, così il produttore lancia Logitech Powered la sua stazione di ricarica wireless in grado di caricare contemporaneamente iPhone, AirPods e Apple Watch.

Realizzato meticolosamente, il dock Logitech Powered 3-in-1 ha un listino di 129,99 dollari e offre uno spazio di ricarica dedicato a iPhone, AirPods e Apple Watch, che possono ricaricarsi contemporaneamente. Ad affiancare la nuova dock anche la stazione di ricarica senza fili Powered da 59,99 dollari, che ha lo scopo di consentire l’utilizzo dello smartphone durante la ricarica, grazie alla funzione di sostegno in verticale del terminale. Infine, annunciato anche un pad di ricarica wireless Powerd più economico da 39,99 dollari. Tutti e tre i prodotti sono ovviamente certificati Qi e supportano la ricarica rapida da 7,5 W per i dispositivi Apple. Dispongono anche di sensori di calore interni per una totale protezione automatica dei dispositivi e una gestione ottimizzata della temperatura, che evita problematiche legate al surriscaldamento.

Logitech afferma che le nuove dock funzionano con la maggior parte delle custodie, così da non dover rimuovere le protezioni durante la ricarica.

Il pad POWERED funziona con la maggior parte delle custodie da 3 mm, o più sottili, quindi non dovrai preoccuparti di rimuoverla dal telefono ogni volta che hai bisogno di una ricarica

La dock di ricarica Logitech Powered wireless 3-in-1 potrebbe essere l’accessorio più interessante dei tre, ma il costruttore si sta muovendo in un mercato piuttosto affollato, con molti prodotti disponibili a prezzi molto competitivi. Il nome del marchio, tuttavia, probabilmente fornirà rassicurazione a molti utenti.

La nuova gamma di prodotti è al momento disponibile negli Stati Uniti e in Canada. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone rimandiamo a questa sezione dedicata del nostro sito web.