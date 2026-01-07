Volkswagen torna ai pulsanti fisici nelle auto

Jony Ive, ex chief design di Apple, lo aveva detto già nel 2022: gli acquirenti di auto vogliono i pulsanti fisici e Volkswagen sta apportando cambiamenti drastici negli interni delle auto, a partire da una nuova generazione di interni che debutterà con ID.Polo.

L’azienda riferisce di un “nuovo approccio olistico al design”, modellato in base ai feedback dei Clienti, con scelte che definiranno il cockpit dei prossimi modelli ID. VW riferisce di voler puntare su “qualità e chiarezza”, con controlli intuitivi che sviluppano ulteriormente le familiari logiche di funzionamento. “Il fascino degli anni ’80 è ora a bordo

grazie alle grafiche retrò: con una sola pressione di pulsante, i display della strumentazione digitale si trasformano in schermi che ricordano la prima Golf”, riferisce il Gruppo.

“La nostra nuova architettura degli interni a partire dalla nuovissima ID. Polo, eleva l’esperienza del Cliente a un nuovo livello: con linee pulite, materiali di alta qualità e un ambiente operativo intuitivo con pulsanti fisici e schermi con una nuova struttura”, riferisce Kai Grünitz, Membro del Consiglio di Amministrazione Volkswagen per lo Sviluppo Tecnico che parla di “linee pulite, materiali di alta qualità e un ambiente operativo intuitivo con pulsanti fisici e schermi con una nuova struttura”.

Sul versante software, la prossima generazione promette più comfort e funzionalità, includendo ad esempio la terza generazione di Travel Assist, che riconoscerà semafori rossi e segnali di stop, oltre a una guida comoda a un solo pedale.

Linguaggio di design “Pure Positive”

Il linguaggio di design denominato “Pure Positive” è presentato come in grado di creare un “atmosfera positiva”, impressione che si riflette in dettagli come superfici rivestite in tessuto sul cruscotto e sugli inserti delle portiere, così come nella piacevole sensazione di tutte le superfici, pulsanti, comandi e maniglie, elementi che “creano un’atmosfera invitante e accogliente”.

Volkswagen riferisce di voler puntare maggiormente su: display con informazioni chiare e strutture del menu semplificate, Più pulsanti fisici per funzioni dirette, Un volante multifunzione con comandi a tasti chiaramente riconoscibili e sull’adozione di familiari logiche di funzionamento già note agli utenti del brand.

Andreas Mindt, capo designer di Volkswagen, spiega che “i pulsanti fisici intuitivi offrono stabilità e fiducia, i materiali caldi rendono attraente il veicolo, e dettagli come le nuove grafiche retrò degli strumenti evidenziando lo spirito Volkswagen”.

I display di ID.Polo

Due grandi display, disposti allo sguardo lungo un singolo livello, definiscono la nuova architettura della plancia. Questi includono la strumentazione digitale dietro il volante, con una diagonale dello schermo di 26,0 cm (10,25 pollici), e il touchscreen da 33 cm (quasi 13 pollici) del sistema di infotainment, che si distingue nel suo segmento per dimensioni e

funzionalità. La grafica è ad alta risoluzione e il display centrale è facilmente accessibile anche per il passeggero anteriore.

Pulsanti fisici separati per le funzioni di climatizzazione e le luci di emergenza sono integrati in una striscia sotto lo schermo dell’infotainment.

Il volante multifunzione è anch’esso nuovo, con distribuzione dei pulsanti chiaramente strutturata. Tra il vano porta smartphone e i portabicchieri si trova una rotella, facilmente accessibile sia per il conducente che per il passeggero, che consente la regolazione del volume audio oltre alla selezione di tracce media e stazioni radio.

L’ID.Light è stata ulteriormente sviluppata: questa striscia luminosa interattiva ora si estende non solo lungo la larghezza del cruscotto alla base del parabrezza, ma anche per la prima volta nelle porte anteriori.

